Суд в Астрахани назвал виновного в гибели ребенка на Волге

06 марта 2020, 23:33

Астраханский предприниматель приговорен к двум годам колонии в связи с гибелью девятилетнего мальчика на Волге. По данным следствия и суда, к смерти ребенка привело несоблюдение техники безопасности, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня 2019 года индивидуальный предприниматель, который организовал прокат на Городском острове на берегу Волги, сдал двухместный катамаран 23-летнему местному жителю с двумя братьями девяти и 16 лет. Во время катания катамаран перевернулся, 9-летний мальчик утонул.

Ленинский районный суд признал предпринимателя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Он осужден на два года лишения свободы в колонии-поселении, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СК по Астраханской области.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 238 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы.

Владелец проката позволил пользоваться катамараном без проведения инструктажа, без спасательных жилетов и с превышением числа пассажиров. Погибший девятилетний ребенок не умел плавать. Он попал в сильное течение реки, спасти мальчика не удалось, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Астраханской области.

Дело было передано в суд 13 декабря 2019 года. После окончания заседания 2 марта 2020 года суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Приговор был оглашен 5 марта 2020 года, следует из информации на сайте Ленинского районного суда Астрахани.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань 12" и буксир "Капитан Вечеркин", 11 человек погибли, пяти пассажирам катамарана удалось спастись. Дело владельца лодочной станции Леонида Жданова рассматривается в Ворошиловском райсуде Волгограда с 17 июня 2019 года. Обвинение настаивает на том, что он не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом.