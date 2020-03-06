Водопроводный кран. Фото pixabay.com

06 марта 2020, 13:33

Жители 50 многоквартирных домов в Черкесске остались без воды

Холодная вода отключена в столице Карачаево-Черкесии после аварии на трубопроводе, сообщили в АО "Водоканал" Черкесска.

"Прорыв трубы, снабжающей этот микрорайон водой, произошел сегодня. В оперативном режиме аварийные бригады приступили к устранению утечки на трубопроводе", - заявил главный инженер АО "Водоканал" Валерий Губарев.

По его данным, в зоне отключения оказались жители 27 многоквартирных домов по ул.Космонавтов, 22 дома по ул.Октябрьской и одна многоэтажка по ул.Парковой. Восстановить водоснабжение планируется до конца дня, пишет "Интерфакс".

АО "Водоканал" Черкесска обслуживает четыре населенных пункта - Черкесск, села Дружба, Чапаевское и аул Псыж, говорится в объявлении для абонентов на сайте компании. Информации об отключении воды в Черкесске на сайте АО "Водоканал" к 13.30 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 января 2019 года после аварии на водопроводе было отключено водоснабжение в 11 населенных пунктах Усть-Джегутинского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии. В тот же день аварийные работы были завершены.

Примечание:

"Запуск водопровода решил проблему с нехваткой воды в чеченском селе", "Калиматов назвал опасной ситуацию с питьевой водой в Ингушетии", "Жители станицы Солдатской раскритиковали власти за состояние водонапорной башни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 11:15

07 марта 2020, 10:25

07 марта 2020, 09:35

07 марта 2020, 09:01

  • 1 Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

    Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

07 марта 2020, 07:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи