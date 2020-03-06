Жители 50 многоквартирных домов в Черкесске остались без воды

06 марта 2020, 13:33

Холодная вода отключена в столице Карачаево-Черкесии после аварии на трубопроводе, сообщили в АО "Водоканал" Черкесска.

"Прорыв трубы, снабжающей этот микрорайон водой, произошел сегодня. В оперативном режиме аварийные бригады приступили к устранению утечки на трубопроводе", - заявил главный инженер АО "Водоканал" Валерий Губарев.

По его данным, в зоне отключения оказались жители 27 многоквартирных домов по ул.Космонавтов, 22 дома по ул.Октябрьской и одна многоэтажка по ул.Парковой. Восстановить водоснабжение планируется до конца дня, пишет "Интерфакс".

АО "Водоканал" Черкесска обслуживает четыре населенных пункта - Черкесск, села Дружба, Чапаевское и аул Псыж, говорится в объявлении для абонентов на сайте компании. Информации об отключении воды в Черкесске на сайте АО "Водоканал" к 13.30 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 января 2019 года после аварии на водопроводе было отключено водоснабжение в 11 населенных пунктах Усть-Джегутинского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии. В тот же день аварийные работы были завершены.