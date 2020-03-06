06 марта 2020, 11:37
Двое взрослых и трое детей отравились газом в Ингушетии
Пострадавшая от отравления угарным газом в Ингушетии семья из пяти человек госпитализирована.
Инцидент произошел сегодня в частном доме в селении Барсуки. Женщина, ее муж и трое детей с признаками отравления угарным газом доставлены в ингушскую республиканскую больницу в Назрани, сообщило региональное управление МЧС.
В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшие дети - 2012, 2014 и 2015 годов рождения, пишет РИА "Новости".
"В ходе выезда аварийной бригады установлено,что причина отравления - эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года пять человек отравились газом в Ингушетии.
"Умер второй пострадавший при взрыве в Сунже", "Трое детей погибли в Ингушетии из-за отравления угарным газом", "Шесть человек госпитализированы с отравлением в Ингушетии".
07 марта 2020, 11:15
-
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Грузии за минувшие сутки, один из 12 заболевших находится в тяжелом состоянии.
07 марта 2020, 10:25
-
Жильцы аварийного дома пожаловались на бездействие мэрии Махачкалы
Аварийный дом в Махачкале может разрушиться, а власти перенесли расселение на шесть лет, рассказали жильцы. Пользователи Instagram раскритиковали как чиновников, так и самих жильцов, которые соорудили множество пристроек.
07 марта 2020, 09:35
-
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии фронта
Позиции азербайджанской армии были 24 раза за сутки обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.
07 марта 2020, 09:01
-
1
Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"
Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.
07 марта 2020, 07:51
-
1
Арестован участник митинга в Магасе Ахмед Чахкиев
Горсуд Нальчика принял решение арестовать участника митинга в Магасе Ахмеда Чахкиева. Он был задержан силовиками днем ранее, а затем водворен в изолятор.
-
07 марта 2020, 10:25
Жильцы аварийного дома пожаловались на бездействие мэрии Махачкалы
-
07 марта 2020, 05:331
Зарифа Саутиева заявила об отсутствии доказательств у следствия
-
06 марта 2020, 21:41
Посетители мечети в Махачкале озвучили связанные с профучетом проблемы
-
06 марта 2020, 21:11
Семья из Ирана направлена на принудительный карантин в Азербайджане
-
06 марта 2020, 17:57
Срок ареста Зарифы Саутиевой продлен на 3 месяца
-
06 марта 2020, 14:232
Адвокаты сочли нарушением Конституции Чечни недопуск в школу без прививок
-
07 марта 2020, 11:15
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12
-
07 марта 2020, 09:35
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии фронта
-
07 марта 2020, 01:34
Жители Абхазии поддержали требования участников голодовки
-
06 марта 2020, 23:48
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло девяти
-
06 марта 2020, 23:33
Суд в Астрахани назвал виновного в гибели ребенка на Волге
-
06 марта 2020, 22:28
Три участника беспорядков в Тбилиси получили условные сроки
-
06 марта 2020, 20:23
Глава ставропольского водоканала осужден за взяточничество
-
06 марта 2020, 19:15
Обыск прошел в администрации Ахтынского района Дагестана
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
07 марта 2020, 07:511
Арестован участник митинга в Магасе Ахмед Чахкиев
-
07 марта 2020, 05:331
Зарифа Саутиева заявила об отсутствии доказательств у следствия
-
05 марта 2020, 11:29
Бжания Аслан Георгиевич
-
06 марта 2020, 19:25
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговДобро возвращается!
-
04 марта 2020, 22:05
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговБыть полезным! (фото) 3
-
02 марта 2020, 20:22
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Я не могу сказать". О проблемах домашнего насилия на Северном Кавказе. 9
-
02 марта 2020, 10:09
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговГод потерь и испытаний
-
01 марта 2020, 22:18
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговРасплата народа за провалы и долги власти
-
06 марта 2020, 23:381
Коронавирус добрался до Кавказа
-
06 марта 2020, 12:38
Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова
-
07 марта 2020, 00:32В Северной Осетии проводят соцопрос о семейно-бытовом насилии
-
05 марта 2020, 17:24Краснодарский краевой суд вмешивается в процесс осуществления правосудия нижестоящими судами
-
03 марта 2020, 13:26Жизнь в сочинском бараке: 8 человек на 11 квадратных метров
-
02 марта 2020, 15:15В адлерском районе на территории курортного городка ведется вырубка парка
-
02 марта 2020, 14:52Диктант на адыгском языке объявлен международной просветительской акцией
-
13 февраля 2020, 21:11
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в четвертом квартале 2019 года стали 6 человек
-
11 февраля 2020, 11:00
В Северной Осетии IV квартал 2019 года обошелся без жертв вооруженного конфликта