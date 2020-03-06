Скорая помощь. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

06 марта 2020, 11:37

Двое взрослых и трое детей отравились газом в Ингушетии

Пострадавшая от отравления угарным газом в Ингушетии семья из пяти человек госпитализирована.

Инцидент произошел сегодня в частном доме в селении Барсуки. Женщина, ее муж и трое детей с признаками отравления угарным газом доставлены в ингушскую республиканскую больницу в Назрани, сообщило региональное управление МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшие дети - 2012, 2014 и 2015 годов рождения, пишет РИА "Новости".

"В ходе выезда аварийной бригады установлено,что причина отравления - эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года пять человек отравились газом в Ингушетии.

Примечание:

"Умер второй пострадавший при взрыве в Сунже", "Трое детей погибли в Ингушетии из-за отравления угарным газом", "Шесть человек госпитализированы с отравлением в Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 11:15

07 марта 2020, 10:25

07 марта 2020, 09:35

07 марта 2020, 09:01

  • 1 Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

    Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

07 марта 2020, 07:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи