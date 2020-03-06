Двое взрослых и трое детей отравились газом в Ингушетии

06 марта 2020, 11:37

Пострадавшая от отравления угарным газом в Ингушетии семья из пяти человек госпитализирована.

Инцидент произошел сегодня в частном доме в селении Барсуки. Женщина, ее муж и трое детей с признаками отравления угарным газом доставлены в ингушскую республиканскую больницу в Назрани, сообщило региональное управление МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшие дети - 2012, 2014 и 2015 годов рождения, пишет РИА "Новости".

"В ходе выезда аварийной бригады установлено,что причина отравления - эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года пять человек отравились газом в Ингушетии.