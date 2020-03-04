Азербайджан заявил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

04 марта 2020, 09:00

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов, режим прекращения огня за сутки был нарушен 25 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта Азербайджан насчитал 24 обстрела позиций своей армии, днем ранее сообщил о 25 обстрелах

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", – сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района, в селах Гаравелилер, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое за 10 лет число обстрелов своих позиций, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".