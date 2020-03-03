03 марта 2020, 20:23

Прокуратура предъявила мэрии Кизляра претензии в связи с пожаром

Администрация Кизляра и муниципальное предприятие нарушили требования закона об обращении с отходами, заявила прокуратура Дагестана после проверки причин пожара на мусорном полигоне.

Как информировал "Кавказский узел", сильный дым и запах гари от горящего мусорного полигона 2 марта вызвали недовольство жителей Кизляра. Они жаловались на практически нулевую видимость и неприятный запах. Также задымление возникло и на мусорном полигоне в Хивском районе. В администрации города основной причиной пожара назвали поджог.

Прокуратура Кизляра провела проверку в связи с возгоранием. "В деятельности администрации городского округа «город Кизляр» и МУП «Спецавтохозяйство» г. Кизляра выявлены существенные нарушения законодательства в части создания и обустройства мест накопления твердых бытовых отходов", - сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

Главе городского округа внесено представление, а директору "Спецавтохозяйства" объявлено предостережение, говорится в сообщении надзорного ведомства. В чем заключаются допущенные нарушения, в сообщении не уточнено.

Примечание:

"Потерпевшие рассказали о серии пожаров на Театральном спуске", "Жители Белореченска пригрозили протестами после открытия полигона", "Около 300 человек вышли на митинг против мусорного полигона в Ростовской области".

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