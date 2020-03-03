Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

03 марта 2020, 19:45

Главный судебный пристав Кабардино-Балкарии попал под следствие

Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Кабардино-Балкарии заподозрен в превышении полномочий из-за привлечения подчиненных к охране своего дома.

По данным следствия, в 2012 году руководитель УФССП России по КБР незаконно организовал обеспечение своей личной охраны, а также охрану своего дома. Он задействовал в охране сотрудников управления, которые были отвлечены от своих непосредственных обязанностей, но получали при этом заработную плату, а также премиальные выплаты.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по КБР.

Часть 1 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Имя подозреваемого в релизе не называется, но указано, что он на данный момент не является руководителем республиканского управления ФССП. В настоящее время, как сказано в информации на сайте ведомства, им руководит Ахмат Бауаев. Буаев занял этот пост в сентябре 2018 года, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года в суд было направлено дело бывшего министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии, который заподозрен в превышении должностных полномочий. По данным следствия, за незавершенные работы по госконтракту он перечислил подрядчику более 6,3 миллиона рублей.

Примечание:

""РусГидро" вступилась за обвиняемого в превышении полномочий сотрудника в Кабардино-Балкарии", "Сотрудник УФСИН в Нальчике осужден за превышение полномочий", "Сельский чиновник осужден за махинации с землей в Кабардино-Балкарии".

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