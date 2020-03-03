Офис компании "Кингкоул". Фото http://kprf-don.ru

03 марта 2020, 12:23

Осужден конкурсный управляющий предприятия группы компаний "Кингкоул"

Ростовский областной суд признал бывшего конкурсного управляющего Михаила Согомонова виновным в присвоении имущества компании "Спецуглестрой" и приговорил его к двум годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году конкурсный управляющий компании "Спецуглестрой" был оштрафован за то, что не провел инвентаризацию имущества предприятия-должника, а в 2017 его дисквалифицировали на полгода.

В декабре 2019 года Гуковский городской суд признал Согомонова виновным в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере. Конкурсный управляющий был приговорен к двум годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей, следует из картотеки на сайте суда.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Согомонова виновным и оставила решение Гуковского горсуда без изменений, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. Судебное заседание прошло 2 марта.

Согласно приговору, Согомонов незаконно вывез вверенное ему в связи с проводимой процедурой банкротства имущество "СпецУглеСтроя" в город Сальск и оставил на территории "Водоканала", гендиректором которого являлся. Впоследствии он использовал это имущество в работе предприятия. Согомонов также представил специалисту-оценщику заведомо ложные данные о состоянии имущества ООО "Спецуглестрой", в результате чего получил возможность продать его по заниженной стоимости через доверенных лиц, уверены следователи. Всего в результате действий Согомонова "Спецуглестрою" был причинен ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей, постановил суд.

Комментариями Михаила Согомонова и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее, 31 июля 2018 года, руководитель "СпецУглеСтроя" Виктор Рыбаков и гендиректор "Кингкоула" Владимир Пожидаев были признаны виновными в преднамеренном банкротстве принадлежавших им компаний и приговорены к реальным срокам. По версии следствия, их действия повлекли признание банкротами подконтрольных "Кингкоулу" компаний - "Алмазная" и "СпецУглеСтрой", - сокращению на тысячу человек штата работников, возникновению задолженности по заработной плате.

Вопрос с долгами по зарплате перед сотрудниками "Кингкоула" не решен до сих пор, несмотря на продолжающиеся более трех лет протесты. В феврале бывшие сотрудники "Кингкоула" на пикете написали письмо новому премьер-министру России, в котором пожаловались на невыплату долгов. По данным горняков, им должны 96 миллионов рублей, большая часть из которых – компенсационные выплаты.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Шахтеры пригласили Василия Голубева на пикет в Гуково", "Озвучены сроки выплаты гуковским шахтерам долгов по зарплате", "Жительница Ростовской области прекратила голодовку после получения угля".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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