Сейран Оганян обвинен в растрате более двух миллионов долларов

02 марта 2020, 22:35

Следствие предъявило бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств при продаже имущества ГЭС. Адвокат счел доказательства по делу Оганяна необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", Сейран Оганян проходит обвиняемым по делу о подавлении массовых протестов в марте 2008 года в Ереване вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, начальником генштаба вооруженных сил Юрием Хачатуровым и вице-премьером Арменом Геворгяном.

Бывшему министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ст. 179 Уголовного кодекса республики) на сумму более 1,046 миллиарда драмов (более 2 миллионов долларов США), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Специальной следственной службы Армении (перевод «Кавказского узла»).

По версии следствия, в 2010 году министерству обороны, которое в то время возглавлял Оганян, в соответствии с тайным решением правительства, без соблюдения требований закона, было предложено одобрить отчуждение пакета акций "Дзора ГЭС" за 3,6 миллиарда драмов, принадлежащих государству, в пользу компании "Дзорагет Гидро". Реальная же стоимость этих акций составляла более 4,6 миллиарда драмов, считают следователи. На основании принятого от имени Оганяна решения имущество ЗАО "Дзора ГЭС" было продано компании "Дзорагет Гидро" за сумму на 1,046 миллиарда меньше реальной стоимости, сообщает сегодня «Спутник-Армения».

Оганян находится под подпиской о невыезде, отмечает сегодня «Новости-Армения».

Правовых и фактических оснований предъявленных Оганяну обвинений нет, считает его адвокат Карен Межлумян. «(Обвинение) совершенно необоснованно. Сейран Оганян не имеет отношения ко всему этому», - цитирует сегодня Межлямяна News.am.

По словам защитника, сегодняшнее обвинение также необоснованно и как и обвинение по делу «1 марта». «Необоснованным является и обвинение (по делу «1 марта»). Мы надеемся, что будет прекращено, но если одно беззаконие сменит другое, это весьма прискорбно», - заявил адвокат.

Статьи, по которой обвиняется бывший министр обороы Армении Сейран Оганян, в марте 2008 года не было в уголовном кодексе, поэтому дело должно быть прекращено, заявил на заседании 3 декабря 2019 года его адвокат.

Биографии Роберта Кочаряна и Сейрана Оганяна опубликованы на "Кавказском узле". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.