02 марта 2020, 22:35

Сейран Оганян обвинен в растрате более двух миллионов долларов

Следствие предъявило бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств при продаже имущества ГЭС. Адвокат счел доказательства по делу Оганяна необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", Сейран Оганян проходит обвиняемым по делу о подавлении массовых протестов в марте 2008 года в Ереване вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, начальником генштаба вооруженных сил Юрием Хачатуровым и вице-премьером Арменом Геворгяном.              

Бывшему министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ст. 179 Уголовного кодекса республики) на сумму более 1,046 миллиарда драмов (более 2 миллионов долларов США), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Специальной следственной службы Армении (перевод «Кавказского узла»).

По версии следствия, в 2010 году министерству обороны, которое в то время возглавлял Оганян, в соответствии с тайным решением правительства, без соблюдения требований закона, было предложено одобрить отчуждение пакета акций "Дзора ГЭС" за 3,6 миллиарда драмов, принадлежащих государству, в пользу компании "Дзорагет Гидро". Реальная же стоимость этих акций составляла более  4,6 миллиарда драмов, считают следователи. На основании принятого от имени Оганяна решения имущество ЗАО "Дзора ГЭС" было продано компании "Дзорагет Гидро" за сумму на 1,046 миллиарда меньше реальной стоимости, сообщает сегодня «Спутник-Армения».

Оганян находится под подпиской о невыезде, отмечает сегодня «Новости-Армения».

Правовых и фактических оснований предъявленных Оганяну обвинений нет, считает его адвокат Карен Межлумян. «(Обвинение) совершенно необоснованно. Сейран Оганян не имеет отношения ко всему этому», - цитирует сегодня Межлямяна News.am.

По словам защитника, сегодняшнее обвинение также необоснованно и как и обвинение по делу «1 марта». «Необоснованным является и обвинение (по делу «1 марта»). Мы надеемся, что будет прекращено, но если одно беззаконие сменит другое, это весьма прискорбно», - заявил адвокат.

Статьи, по которой обвиняется бывший министр обороы Армении Сейран Оганян, в марте 2008 года не было в уголовном кодексе, поэтому дело должно быть прекращено, заявил на заседании 3 декабря 2019 года его адвокат.

Биографии Роберта Кочаряна и Сейрана Оганяна опубликованы на "Кавказском узле". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.

Примечание:

"Изменения в Минобороны Армении вызвали споры пользователей соцсетей", "Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров вступил в должность", "Политологи заявили о боязни властей Армении повторения событий 2008 года".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 марта 2020, 23:07

  • Принуждения к извинениям ударили по репутации МВД Дагестана

    Публикации унизительных извинений от задержанных на странице МВД Дагестана не приносят ожидаемого воспитательного эффекта, а унижают общество и негативно сказываются на авторитете ведомства, считают опрошенные «Кавказским узлом» журналист Магомед Магомедов, бывший силовик Магомед Шамилов и автор популярного Telegram-канала Халид Омаров.

02 марта 2020, 21:36

02 марта 2020, 21:07

  • Передача в Махачкалу дела о пытках Мусы Алиева насторожила правозащитников

    "Комитет против пыток" и родственники обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней жителя Хасавюрта не просили передавать дело о его пытках силовиками в республиканский отдел Следкома, указали правозащитники. В первом же разговоре с юридическим представителем Алиева следователь поставил под вопрос его полномочия.

02 марта 2020, 20:06

02 марта 2020, 19:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи