Война в Сирии. Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

02 марта 2020, 18:51

Жительница Ставрополья осуждена за финансирование ИГ*

Суд приговорил к шести годам колонии жительницу Шпаковского района, признав ее в перечислении денег сирийским боевикам.

Согласно приговору, жительница Михайловска перевела деньги человеку, который создал в интернете группу "Помощь братьям". Следователи утверждают, что она является сторонницей радикального ислама и финансировали таким образом войну в Сирии за создание всемирного халифата.

Шпаковский районный суд признал ее виновной по статье о финансировании незаконного вооруженного формирования, ей назначено шесть лет колонии общего режима. Она обжаловала приговор, апелляция будет рассматриваться Ставропольским краевым судом.

По данным следствия, через группу "Помощь братьям" собирались деньги на помощь боевикам "Исламского государства"*. Создатель группы, находясь в Дагестане, познакомился с одним из воюющих в Сирии боевиков, который и убедил его привлекать финансовую помощь террористам, сообщил сегодня на своем сайте Ставропольский краевой суд. Сумма, которую, по мнению обвинения, женщина перевела через группу "Помощь братьям", в сообщении не указана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии жителя Ставрополья Анара Мамедова, признав его вербовщиком в "Исламское государство"*.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер".

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