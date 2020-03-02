Судебный молоток. Фото pixabay.com

02 марта 2020, 10:17

Закон о высшей мере наказания за наркоторговлю в Абхазии вступил в силу

Поправки в уголовное законодательство, предусматривающие пожизненное заключение или смертную казнь за распространение наркотиков в особо крупном размере, начали действовать в Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля 2019 года депутаты Народного собрания Абхазии утвердили поправки в уголовное законодательство, предусматривающие пожизненное заключение или смертную казнь за распространение наркотиков в особо крупном размере. Осужденные не смогут рассчитывать на помилование.

Предложение ввести в качестве меры наказания в отношении распространителей наркотиков пожизненное заключение  поступило в 2009 году от на тот момент вице-спикера парламента Ирины Агрбы на посвященных борьбе с наркоманией парламентских слушаниях в Сухуме.

Поправки вступили в силу с 1 марта, приводит сообщение депутата парламента Дмитрия Дбара "Спутник-Абхазия". Ужесточение мер наказания касается распространителей крупных партий запрещенных веществ, для крупных наркотиков такой считается вес 0,5 граммов,  отметил он. Депутат пояснил, что изначально поправки должны были начать действовать с 1 января, однако затем вступление их в силу было отложено до 1 марта.

"Это было сделано с тем, чтобы Кабинет министров провел разграничение понятий крупного и особо крупного размера, чтобы не попадались употребляющие наркотики, а попадались только распространители", - сказал Дбар. При это он отметил, что правительство так и не проделало эту работу.

По его словам, санкция в виде пожизненного лишения свободы предусмотрена за незаконные производство, переработку, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, и сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также за 
ввоз  и вывоз в Абхазию, или перевозку транзитом наркотиков в особо крупном размере.

Законопроект "О моратории на смертную казнь" в окончательном чтении был принят депутатами парламента в январе 2007 года, однако фактически он действует в стране с 1993 года.

Дбар также рассказал, что пожизненное заключение не распространяется на несовершеннолетних и женщин, высшая мера наказания для них - лишение свободы сроком до 10 и 25 лет.

При этом он отметил, что 4 марта, на очередном заседании парламента, планируется внести изменения в этот закон. "Мы внесем поправки, чтобы в случае с несовершеннолетними это было до 7 лет лишения свободы, в случае с женщинами - до 15 лет", - цитирует его ТАСС

Напомним в в ходе заседания международного "круглого стола", посвященного профилактике наркомании среди молодежи, в сентябре 2008 года было заявлено, что широкое распространение наркотиков в Абхазии произошло в ходе вооруженного конфликта с Грузией в 1992-1993 годах.

Примечание:

"В Абхазии усиливают борьбу с наркоманией", "Наказание за наркотики ужесточено для водителей в Грузии", "Грузинская оппозиция начала сбор подписей против культивации и экспорта марихуаны".

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