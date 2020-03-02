Ингушетия стала лидером по количеству неплательщиков по кредитам

02 марта 2020, 08:01

Самая высокая доля просроченных кредитов среди регионов России отмечена в Ингушетии. В тройку аутсайдеров также попали Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

По данным исследования, Ингушетия находится на последнем, 85-м, месте, с долей просрочек 13,11 процента от всего количества кредитов населения, на 84-е место попала Карачаево-Черкесия (9,11 процента), а третью с конца строчку занимает Северная Осетия с 6,79 процента просроченных кредитов.

Последней десятке также находятся Адыгея (6,06 процента), Дагестан (5,86 процента), Чечня (5,85 процента), Кабардино-Балкария (5,51 процента), Краснодарский край (5,13 процента), Ставропольский край (5,11 процента) и Волгоградская область (5,10 процента), говорится опубликованном сегодня исследовании РИА "Новости".

Немногим лучше обстоят дела в Астраханской (4,99 процента) и Ростовской области (4,97 процента). Лучший результат среди регионов Юга России - в Калмыкии. Она занимает 69-е место с долей просроченных кредитов - 4,96 процента, следует из анализа.

В исследовании эксперты агентства опирались на данные Центробанка и Росстата на начало года, отмечается в исследовании.

"Кавказский узел" писал, что Ингушетия, а также Калмыкия, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия попали в десятку аутсайдеров по качеству жизни в 2019 года среди регионов России.