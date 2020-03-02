Разведчики приступили к тренировкам в горах Северной Осетии

02 марта 2020, 07:01

Более 250 военнослужащих мотострелковых соединений и частей Черноморского флота начали курс интенсивной подготовки на горном полигоне "Дарьял".

По данным Минобороны России, в ходе двухнедельных тренировок военные отработают навыки ведения разведки в условиях горной местности.

Разведчики выполнят задачи по скорострельной стрельбе, вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств и спецэкипировки, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. Их также обучат бесшумному уничтожению противника, ориентированию на незнакомой местности, преодолению скалистых участков местности с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок, говорится в сообщении.

Курс подготовки завершат выходы военных по горным маршрутам на высоте до трех тысяч метров над уровнем моря, разведчики при этом будут применять средства современной цифровой связи и навигации, сообщило ведомство.

Всего в подготовке, которая продлится до 15 марта, примут участие порядка 250 разведчиков, следует из сообщения.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты отметили рост числа и масштабов военных учений на Северном Кавказе в январе и феврале, при этом они указали, что это явление плановое. Применение военными в ходе учений большого количества беспилотников указывает на защитный характер этих маневров, заявили они.

"Кавказский узел" также писал, что в Северной и Южной Осетии, а также Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане прошли учения 1300 военных инженеров.