Глава села в Армении заявил об обстреле со стороны Азербайджана

01 марта 2020, 22:10

Приграничное армянское село Воскепар ночью подверглось обстрелу со стороны азербайджанских вооруженных сил, сообщил представитель местной власти.

Как писал "Кавказский узел", позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта за минувшие сутки подверглись 23 обстрелам, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Утром 29 февраля Азербайджан насчитал 22 случая нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 155 обстрелах за неделю, с 23 по 29 февраля.

Село Воскепар Тавушской области Армении было обстреляно из крупнокалиберного оружия, сообщил сегодня глава села Сероб Махсудян.

"Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь, как в направлении села, так и по позициям. Выстрелы прозвучали в районе 03.00 ночи (02.00 мск) и продолжались около двух часов", - привел слова Махсудяна "Sputnik Армения".

По его словам, в результате обстрелов пострадавших нет, но была повреждена стена балкона в доме одного из местных жителей, сообщило агентство "Новости Армении".

На сайтах министерств обороны Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 22.00 мск 1 марта, нет информации по поводу обстрела села Воскепар.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после боевых действий в апреле 2016 года, не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле" собраны материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта.