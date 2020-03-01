01 марта 2020, 22:10
Глава села в Армении заявил об обстреле со стороны Азербайджана
Приграничное армянское село Воскепар ночью подверглось обстрелу со стороны азербайджанских вооруженных сил, сообщил представитель местной власти.
Как писал "Кавказский узел", позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта за минувшие сутки подверглись 23 обстрелам, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Утром 29 февраля Азербайджан насчитал 22 случая нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 155 обстрелах за неделю, с 23 по 29 февраля.
Село Воскепар Тавушской области Армении было обстреляно из крупнокалиберного оружия, сообщил сегодня глава села Сероб Махсудян.
"Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь, как в направлении села, так и по позициям. Выстрелы прозвучали в районе 03.00 ночи (02.00 мск) и продолжались около двух часов", - привел слова Махсудяна "Sputnik Армения".
По его словам, в результате обстрелов пострадавших нет, но была повреждена стена балкона в доме одного из местных жителей, сообщило агентство "Новости Армении".
На сайтах министерств обороны Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 22.00 мск 1 марта, нет информации по поводу обстрела села Воскепар.
Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после боевых действий в апреле 2016 года, не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле" собраны материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта.