Вооруженный автоматом водитель. Скриншот публикации на странице МВД по Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/B9MFsKhqKIW/

01 марта 2020, 17:20

Полиция Ингушетии заинтересовалась стрельбой на свадьбе

Силовики начали проверку информации о стрельбе из автомобиля свадебного кортежа, сообщила полиция Ингушетии.

Полицейские в Ингушетии проводят проверку "по факту стрельбы во время сопровождения свадебного кортежа", сообщила сегодня пресс-служба республиканского МВД.

"Устанавливаются свидетели и очевидцы события. По результатам проводимой проверки будет принято законное и обоснованное решение", - говорится в публикации, размещенной на странице министерства в Instagram.

Когда и где произошел инцидент, в публикации не уточняется. Сообщение проиллюстрировано фотографией водителя легковой машины, держащего в руках автомат Калашникова. Некоторые пользователи соцсети сделали вывод, что фото сделано на месте происшествия.

"Обычай, который строился веками", - охарактеризовал стрельбу на свадьбе пользователь u.k777.m. "Но не автоматами же по улице", - написала maryana__evloeva. Всего, по состоянию на 17.20 мск, под сообщением размещено 19 комментариев.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", - сказал, в частности, "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Примечание:

"Прокуратура Чечни отмежевалась от инцидента со стреляющим ребенком", "Уроженец Чечни открыл стрельбу из свадебного кортежа в Австрии", "Участники свадебного кортежа продолжили практику публичных извинений в Чечне".

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