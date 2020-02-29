Погорельцы настаивают на версии поджога при пожаре на Театральном спуске

29 февраля 2020, 04:02

Перед крупным пожаром на Театральном спуске в Ростове-на-Дону была серия небольших пожаров. Неизвестные предлагали местным жителям продать дома, угрожая поджечь их в случае отказа, рассказали в суде погорельцы.

Как сообщал "Кавказский узел", до крупного пожара на Театральном спуске несколько раз горели дома и жители не чувствовали себя в безопасности, рассказали 26 февраля в суде потерпевшие.

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону 28 февраля состоялось очередное заседание по делу о пожаре на Театральном спуске. В зале суда присутствовали подсудимые Павел Трунов и Игорь Безземельный, трое адвокатов и трое потерпевших, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, в результате было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признали более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Начальнику "Ростовских городских электрические сетей" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП. Однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

Первым дал показания 44-летний Виктор Дубенко, который работает электромехаником на судах дальнего плавания. По его словам, до пожара 21 августа 2017 года ему принадлежала часть домовладения на переулке Шатоевский, а остальной частью владела его мать. С июля по октябрь 2017 году потерпевший был в плавании за границей и смог позвонить домой только 23 августа, когда жена сообщила ему, что домовладение сгорело.

Общий ущерб от пожара Виктор Дубенко оценил в пять миллионов рублей. "Я получил компенсацию за потерю имущества в размере 160 тысяч рублей, моя жена 30 тысяч рублей, моя мать кроме 160 тысяч рублей получила 400 тысяч рублей за то, что она попала в больницу с инфарктом, который случился в день пожара. В выплате жилищного сертификата по всем статьям нам было отказано, потому что мы признаны категорией граждан, которые не подлежат компенсации за утерянную недвижимость, потому что есть дополнительное жилье. Есть дом в Аксайском районе, принадлежащий матери. У меня была комната на улице Ленина, 20 квадратных метров, а у жены квартира", – рассказал он.

Дубенко подчеркнул, что не верит в версию, что пожар начался от короткого замыкания. "Я сам электромеханик, с электричеством имею дело каждый день на работе и не верю, что пластик загорелся от перехлеста проводов. Там линия электропроводов была обычная для освещения. Замыкание было возможно, возгорание нет, это я могу сказать как специалист", – считает он.

Марина Астафьева проживала до пожара на переулке Чувашском вместе с дочерью и свекровью, в чьей собственности было домовладение. По словам женщины, в день пожара она с дочерью вышла в полдень в магазин. "На перекрестке переулков Грибоедовского и Чувашского я увидела черный дым со стороны строящихся зданий. Я сразу заволновалась, так как до этого у нас на районе уже были два пожара. Я сразу побежала домой, в котором оставалась моя мать, где мы успели собрать часть документов, ничего другого мы взять не успели. Из всего имущества у нас остался велосипед дочери, на котором она ездила в магазин",– рассказала Марина Астафьева.

Ущерб от пожара она оценила в два миллиона рублей. В качестве компенсации за сгоревшее имущество Астафьева, свекровь и дочь получили по 160 тысяч рублей. "Жилищный сертификат дали свекрови с дочерью в размере двух миллионов рублей, мне дали отдельно на полтора миллиона рублей, так как я была прописана в также сгоревшем доме на улице Седова 171, у своей тети", – пояснила Астафьева.

Потерпевший Олег Сергеев, 1984 года рождения, работающий адвокатом, проживал до пожара на улице Красных Зорь вместе с матерью и отцом, которому принадлежало домовладение. В день пожара Сергеев был на работе, около 11.00 увидел густой дым над Театральной площадью. "Потом мне позвонила мать, которая сказала, что по улице ходят люди в белых рубашках, стучат по окнам и говорят, собирайтесь, выходите, сейчас будет пожар", – рассказал он.

Сергеев пояснил, что, когда возвратился домой, квартал, где находился его дом, был оцеплен полицией. "Я вернулся в дом за забытыми деньгами, когда я вышел, в этот момент на улице было уже много людей, которые то ли пытались помочь, то ли пытались поджечь. По моим предположениям, наш дом загорелся против ветра, по логике должны были загореться раньше соседи, чтобы огонь дошел до моего дома. Но загорелся мой дом, был небольшой хлопок, хотя газовых баллонов у меня не было", – отметил Сергеев.

Он подчеркнул, что, когда приехала бригада МЧС, то воды в гидрантах не было. "Я это понял, когда подъехал старый "автомобиль-таблетка", из которого вышли два сотрудника МЧС, не пожарные. Они гидрант поставили, но воды не было. Мы все поняли и стали отходить от горевшего дома", – сказал потерпевший. Ущерб от пожара Олег Сергеев оценил в пять миллионов рублей с учетом стоимости домовладения. По его словам, компенсацию за потерю сгоревшего имущества им выдали по 160 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также семья получила жилищный сертификат на сумму 2,5 миллиона рублей.

Претензий к подсудимым у всех трех потерпевших не оказалось, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Показания потерпевших указывают на невиновность подсудимых и в очередной раз доказывают, что на скамье подсудимых должны быть иные лица, считает адвокат Екатерина Водяник. Защита располагает сведениями о случаях возгорания в районе переулка Чувашского до пожара 21 августа 2017 года. "Есть акты пожарной службы и показания свидетелей. Но экспертизы о причине тех возгораний в рамках нашего дела не проводилось, так как это другой случай. Потерпевшие, чьи дома горели до 21 августа 2017 года, в суде говорили, что пожарные им тогда давали заключение, что причиной был поджог", – сказала Водяник корреспонденту "Кавказского узла".

"На моей памяти было три пожара в районе переулка Чувашского: в октябре-ноябре 2016 года и два пожара в августе 2017 года. 4 августа 29017 года горел дом по улице Нижегородской. Последний из них произошел 7 августа 2017 года, чуть ниже от моего дома. Напротив нас, где стройка шла, загорелись три дома, которые не успели потушить. В каком-то жили люди, какой-то был заброшен. Соседи рассказывали, что некие мужчины ходили, пугали их, что если они не переселятся, то будут поджигать. Я считаю, что случившееся – поджог", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андроник Адамян, который до пожара на Театральном спуске жил в доме, расположенном в переулке Чувашский.

Следующее заседание суда запланировано на 10.00 мск 4 марта.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".