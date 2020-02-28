Второй кандидат в депутаты присоединился к голодовке Эльмана Гулиева

28 февраля 2020, 23:59

Кандидат в депутаты от партии "Мусават" Эльшад Исрафил присоединился к голодовке главы молодежной организации партии Эльмана Гулиева с требованием отменить итоги парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля глава молодежной организации партии "Мусават" Эльман Гулиев сегодня объявил голодовку с требованием отменить итоги парламентских выборов в Азербайджане, которые он назвал сфальсифицированными.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Выборы прошли в обстановке "массовой фальсификации и вопиющего беззакония", заявил Национальный совет демократических сил Азербайджана. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, отметили руководители неправительственных организаций. 26 февраля ЦИК, досрочно завершив рассмотрение жалоб, представил итоги выборов на утверждение Конституционного суда.

Эльшад Исрафил, который был кандидатом в депутаты по 42-му Сумгаитскому второму округу, начал сегодня голодовку вместе с Эльманом Гулиевым. Активист сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что считает важной демонстрацию протеста против фальсификации выборов.

На вторые сутки голодовки в состоянии здоровья Эльмана Гулиева не произошло существенных изменений. "Пока чувствую себя нормально. Вообще, я и обычно много не ем, перебиваюсь сладостями. Наверное, поэтому пока не ощущаю чувства голода", - сказал сегодня Гулиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что 27 февраля позвонил в Минздрав и сообщил о голодовке. "Они записали мое имя, фамилию, место голодовки, но пока никакой реакции нет", - отметил активист.

Гулиев уведомил о своей акции также ЦИК и Конституционный суд. Он предположил, что требования голодовки, скорее всего, известны властям и из сообщений масс-медиа.

"Требования простые: отменить результаты сфальсифицированных выборов, назначить новые выборы. Акция будет продолжаться, по меньшей мере, до объявления решения Конституционного суда. Если результаты выборов будут отменены, то голодовка прекратится. Если Конституционный суд утвердит результаты сфальсифицированных выборов, то я буду голодать столько, сколько смогу продержаться. Я в самом начале кампании пообещал избирателям до конца бороться за их голоса. Голодовка - последнее, что в моих силах, чтобы выразить протест против воровства голосов избирателей", - подчеркнул Гулиев.

В первый и второй день голодовки его посетили более 100 человек – активисты оппозиционных партий и общественных объединений, молодежных движений, кандидаты в депутаты.

Кандидаты в депутаты Рабия Мамедова и Эльшад Исрафил еще 27 февраля сообщили руководству партии "Мусават" о намерении присоединиться к голодовке, сообщил глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла". По словам Гаджибейли, в офисе партии есть условия для голодовки нескольких человек.

Мамедова, выдвинутая кандидатом от блока "Движение" по 10-му Бинагадинскому 3-му избирательному округу, подтвердила намерение присоединиться к голодовке.

"Выборы были тотально сфальсифицированы. Мы представили доказательства, но их не расследовали до конца. Мы выражали мирный протест, но нас стали разгонять. Остается прибегнуть к голодовке и ценой своего здоровья обратить внимание на фальсификацию выборов", - сказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

16 февраля полиция задержала в Баку десятки человек, которые вышли на протест против фальсификации итогов выборов. При задержаниях полицейские применили силу, сообщили активисты. Задержанные были отпущены, но далеко за пределами Баку. На следующий день организаторы митинга распространили резолюцию митинга с требованием отменить результаты голосования и назначить новые парламентские выборы.

"Я бы хоть сегодня присоединилась к акции, но мы сейчас продолжаем правовые процедуры, продолжаются судебные разбирательства по нашим жалобам. Если сейчас я начну голодовку, то у судов появится предлог не рассматривать жалобы и свалить все на меня саму, дескать она не пришла. В таком случае в будущем мы не сможем оспаривать свои права в ЕСПЧ. Пока, к сожалению, не представляется возможным присоединиться к акции, но мы каждый день навещаем Эльмана и выражаем с ним солидарность", - рассказала Мамедова.

Кандидат отметила, что судебные разбирательства должны завершиться в середине следующей недели и тогда она сможет присоединиться к голодовке. Процедура рассмотрения жалоб Эльшада Исрафила тоже продолжается, однако он счел нужным начать голодовку, не дожидаясь завершения.

В ЦИК воздержались от комментариев по поводу голодовки активистов, сославшись на то, что вопрос о результатах выборов уже находится на рассмотрении Конституционного суда. Представители суда оказались недоступны для комментариев.

ЦИК направил результаты выборов на проверку и утверждение КС 26 февраля. По закону КС должен в течение 10 дней рассмотреть вопрос и объявить решение. Пока дата заседания не объявлена.

Гулиев ранее подвергался давлению за оппозиционную деятельность.

10 активистов в августе 2019 года попытались провести шествие в Центральном парке Баку, держа в руках плакаты с портретом члена партии "Мусават" Азада Гасанова. Акция проводилась после судебного заседания по делу Гасанова. Полиция разогнала акцию, задержав ее участников. Позже все были отпущены, кроме Эльмана Гулиева, которого суд арестовал в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции. "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".