Кубанские чиновники запретили обсуждать политические темы на митинге памяти Немцова

28 февраля 2020, 15:11

После отказа отменить митинг памяти Бориса Немцова в Краснодаре власти города запретили обсуждать на акции другие темы, кроме убийства политика. Опасения чиновников связаны с тем, что на участие в акции заявились многие представители оппозиционных движений и активистов, считает один из организаторов митинга.

Как писал "Кавказский узел", ранее митинг памяти Бориса Немцова в центре Волгограда под предлогом уборки и благоустройства территории не согласовала городская мэрия. А 19 февраля правоохранители провели профилактическую беседу с главой реготделения партии "Парнас" Михаилом Долиевым после его неудачной попытки согласовать пикет в память о Борисе Немцове в Астрахани.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Ежегодно в день его гибели, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. Ночью 27 февраля несколько десятков людей собрались на Большом Москворецком мосту в Москве, где Немцов был убит 5 лет назад. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова.

Организатора митинга памяти Немцова Хабиба Арзуманова 27 февраля вызвали в администрацию города на беседу к заместителю главы, где также присутствовали руководители городских правоохранительных органов, и предложили ему отменить ранее согласованный митинг в Чистяковской роще, сообщил сам Арзуманов. По его словам, вместо митинга власти предложили провести одиночный пикет.

"Мне сказали, что на митинг придут лица, которые могут спровоцировать какие-то незаконные действия. Они дали нам время подумать и сказали, чтобы мы о своем решении их уведомили. Мы приняли решение не отменять мероприятие", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель краснодарского горотделения партии "Яблоко" Арзуманов, добавив, что с ним также беседовал руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края.

Арзуманов также рассказал, что после его отказа отменить митинг, чиновники запретили говорить во время выступлений на любые другие темы, кроме памяти Немцова, и пригрозили, что если это требование будет нарушено, отвечать будут лично организаторы акции. Также чиновники потребовали, чтобы плакаты на митинге касались только Бориса Немцова, отметил организатор акции.

"Мы предполагали поднять другие темы: говорить о тех политических делах, которые были в Москве, в Пензе, поправки в Конституцию тоже хотели затронуть. Но теперь конечно же будем придерживаться требований администрации", - сообщил Арзуманов.

15 января в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера". Дело "Сети"* или "Пензенское дело" - дело об организации под названием "Сеть"*, ячейки которой, по версии силовиков и суда, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. По делу "Сети"* правоохранители арестовали 11 человек, их обвинили в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране. Задержанные утверждали, что подверглись пыткам. Обвиняемые были приговорены к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы.

По его словам, никакого письменного уведомления о запретных темах на митинге ему не дали, он подписал стандартное уведомление о запрещении противоправной экстремистской деятельности, о том, что знаком с законом о митингах и обязуется его соблюдать, в противном случае будет привлечен к ответственности. Арзуманов также сообщил, что с трудом удалось найти типографию в Краснодаре, которая согласилась напечатать баннеры и плакаты к митингу памяти Немцова.

Депутат связал запреты чиновников с заявками оппозиции на участие в акции

Краснодарское отделение партии в уведомлении о проведении митинга заявила 300 участников, сообщил депутат Ейского районного совета от партии "Яблоко" Александр Коровайный. По его словам, предполагается, что именно столько участников придут на акцию памяти Бориса Немцова.

"Возможно, активность администрации связана с тем, что информация об акции распространилась достаточно широко, и многие активисты разных политических взглядов решили принять участие – штаб Навального, многие гражданские активисты заявили об участии", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Коровайный.

Он считает, что тему убийства Бориса Немцова можно связать с другими политическими проблемами страны и говорить о них на митинге.

"Убийство Немцова – это политическое убийство. Это один из способов запугивания, это один из видов политических репрессий. Поэтому мы спокойно можем говорить о теме репрессий, пыток. Мы можем это к статье Конституции "Право на жизнь" привязать, о том, что у нас сплошь и рядом это нарушается. Может, мы сначала научимся Конституцию соблюдать, а потом уже будем ее менять", – заключил Коровайный.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 20 лет. В деле об убийстве Немцова фигурируют чеченские офицеры Руслан Геремеев, его водитель Руслан Мухудинов и убитый при задержании Беслан Шаванов. Следствие считает Руслана Мухудинова заказчиком убийства, однако, по мнению семьи Немцова, настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Чеченский след в убийстве Немцова".

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Немцов", в разделе "Персоналии" размещена биография Бориса Немцова.

* – организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.