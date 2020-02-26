26 февраля 2020, 16:38

Глава Минимущества Ставрополья уволен после критики от губернатора

Губернатор Ставрополья отправил в отставку министра имущественных отношений Алексея Газарова, объявив неудовлетворительной работу министерства из-за многочисленных жалоб жителей края.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Владимиров, ставший губернатором Ставрополья в сентябре 2013 года, в ноябре того же года назначил Алексея Газарова руководителем Минимущества края. До этого назначения Газаров возглавлял думу города Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе. Владимир Владимиров ранее был первым заместителем губернатора ЯНАО.

Владимир Владимиров подписал распоряжение об отставке министра имущественных отношений края Алексея Газарова, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте губернатора Ставрополья.

Отставке Газарова предшествовало сегодня совещание в правительстве края, на котором Владимиров раскритиковал организацию работы по государственной переоценке земель и имущества в 2019 году. Он подчеркнул, что во многих случаях они стали причиной обращений граждан к органам власти и поводом для разбирательств, пишет "Интерфакс-Юг".

"Такую работу нельзя признать удовлетворительной. Надо менять к ней отношение и подходы. И начнем мы со смены руководителя краевого минимущества", - цитирует Владимира Владимирова ГТРК «Ставрополье» на своем сайте.

Комментариев от Алексея Газарова относительно позиции главы региона пока не поступало.

На "Кавказском узле" опубликована биография Владимира Владимирова.

Примечание:

"Министр имущественных отношений Ставрополья оштрафован за нарушения в сфере госзакупок", "Владимиров возвращает в правительство Ставропольского края ранее уволенных министров", "На Ставрополье завершено формирование Общественной палаты края".

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