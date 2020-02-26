Суд счел законным перевод Заура Дадаева из колонии в тюрьму

26 февраля 2020, 14:56

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу Заура Дадаева на решение ужесточить условия его наказания за убийство Бориса Немцова.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2019 года суд в Иркутске удовлетворил просьбу начальника колонии о временном, на три года, переводе Заура Дадаева в тюрьму. 12 февраля апелляционная жалоба Дадаева на это решение поступила в Иркутский облсуд.

Требование ужесточить Зауру Дадаеву условия отбывания наказания связано с "постоянными нарушениями" им правил содержания в колонии, сообщил источник в УФСИН Иркутской области. "Речь идет и о неповиновении сотрудникам колонии, и о несоблюдении распорядка дня", - привел 12 февраля его слова "Коммерсант".

Иркутский облсуд сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу Заура Дадаева, сообщает "Интерфакс".

"Постановление Куйбышевского районного суда Иркутска от 25 декабря 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Дадаева - без удовлетворения", - процитировало решение судьи ТАСС.

Представитель прокуратуры на заседании убедила суд в том, что Дадаев признан злостным нарушителем режима колонии, так как к нему 14 раз применялись меры взыскания в виде выговоров, помещения в карцер и штрафной изолятор. В частности, по данным руководства колонии, Дадаев, находясь в штрафном изоляторе, переговаривался через окна камеры с другим осужденным и не реагировал на требования сотрудников, "препятствовал проведению обыска" и отказывался делать зарядку, сообщает агентство.

Ранее Зауру Дадаеву уже ужесточали условия отбывания наказания. Так, 10 сентября 2018 года представитель ФСИН сообщила о переводе его в другую колонию из-за "злостного нарушения порядка" в исправительном учреждении. Этому сообщению предшествовало заявление источников, что Дадаеву пригрозили переводом в более жесткие условия содержания после его отказа сотрудничать со следствием, которое пытается установить заказчика убийства Немцова. Адвокат Роза Магомедова связала перевод осужденного в другую колонию с попыткой следствия получить новые показания.

В деле об убийстве Немцова фигурируют чеченские офицеры Руслан Геремеев, его водитель Руслан Мухудинов и убитый при задержании Беслан Шаванов. Следствие считает Руслана Мухудинова заказчиком убийства. Однако адвокат потерпевших Вадим Прохоров ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокат Жанны Немцовой: Окружение Кадырова недовольно даже упоминанием чеченского следа" высказал версию, что организатором убийства Бориса Немцова был Руслан Геремеев, а настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни.

Напомним, 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии. О ходе расследования и судебного процесса можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Новости о расследовании убийства Немцова размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Немцов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также опубликована биография Бориса Немцова.