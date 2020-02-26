Родственники сообщили о возвращении похищенных жителей Чечни

26 февраля 2020, 14:25

Четыре жителя Урус-Мартановского района, похищенные три недели назад, вернулись домой после 10-дневного административного ареста в Грозном, рассказали их близкие правозащитникам.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что местные жители рассказали о похищении четырех жителей села Гехи Урус-Мартановского района - Мовсара Вахаева, Абдуллы Зайраева, Зелимхана Кулаева и Ахмеда Сатаева. По словам односельчан, вечером 5 февраля молодых людей увезли на двух легковых автомобилях, один из которых выглядел как такси.

Все четверо похищенных, по словам родственника одного из мужчин, вернулись домой вечером 22 февраля, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Они были освобождены из-под административного ареста в спецприёмнике в Грозном, под который их поместили 12 февраля, обвинив в нарушении общественного порядка, говорится в сообщении на сайте "Мемориала".

"Где их держали с момента похищения и до момента «легализации», мы не знаем. Родственники мужчин отказались это комментировать", - уточнила пресс-служба Правозащитного центра.

Комментариями от представителей властей Чечни относительно сведений правозащитников пока не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.