Карачаевские газовики без объяснений перерезали трубу Баскаевым

25 февраля 2020, 19:03

Дом семьи Баскаевых под Карачаевском отключен от газоснабжения в отопительный сезон. Сотрудники газовой службы не предоставили актов об отключении и не объяснили своих действий, заявила Ирина Баскаева.

Как писал "Кавказский узел", жительница поселка Орджоникидзевский Карачаевского городского округа Ирина Баскаева рассказала о применении силы к членам ее семьи при попытке отключить их дом от газоснабжения 17 февраля. Инцидентом заинтересовалось следствие. Газовая служба утверждает, что Баскаевы не платили за газ, но они отрицают это. Юристы усомнились в законности отключения газа в отопительный сезон.

Сегодня газ был отключен, рассказала Ирина Баскаева корреспонденту "Кавказского узла". "Подъехала газовая служба и перерезала газовую трубу. Это было примерно в 14.00 [мск]. Полицейских с газовиками не было. Также не было ни документов, никаких актов - ничего. Не объяснили ничего. Дома был один сын, он в инвалидной коляске после аварии. От соседей позже пришел второй сын, Николай, и снял на камеру действия газовиков", - сообщила женщина.

На видео, предоставленном Ириной Баскаевой корреспонденту "Кавказского узла", трое сотрудников газовой службы перерезают газовую трубу. На вопросы, почему они это делают, они не отвечают.

В компании "Газпром газораспределение Черкесск" корреспонденту "Кавказского узла" также отказались ответить на вопрос, на каком основании перерезана газовая труба в домовладении Баскаевых. "Я не в курсе. Ничего по этому поводу сказать не могу", - сказала сотрудница отдела по работе с потребителями организации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Карачаевске ноль градусов, скорость ветра составляет 12 метров в секунду. В ночь на 26 февраля похолодает до -2 градусов, ветер усилится до 13 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.