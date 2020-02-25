Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

25 февраля 2020, 17:01

ЕСПЧ обязал власти выплатить 37 тысяч евро новороссийским правозащитникам

Европейский суд по правам человека назначил сегодня компенсацию борцам с нетерпимостью и дискриминацией, оштрафованным в Новороссийске за несанкционированное собрание. Суд счел, что было нарушено право на свободу собраний.

Заявителями по делу "Дубровина против России" выступили сотрудники благотворительной и правозащитной организации "Фродо": адвокат Марина Дубровина, Вадим и Тамара Карастелёвы и Владимир Пьянков. Заявители обратились в ЕСПЧ 11 июля 2007 года.

Согласно жалобе, 23 января 2007 года десять членов организации "Фродо", занимавшейся борьбой с нетерпимостью и дискриминацией этнических меньшинств, собрались в Школе искусств Новороссийска, чтобы обсудить реализацию проекта "Толерантный футбол" в Краснодарском крае. В рамках проекта они организовывали матчи между детьми разных национальностей. Среди участников встречи были заявители, а также двое граждан Германии. В школу пришли 15 силовиков, которые проверили документы у всех участников встречи. При этом организаторы отказались пояснять им цели мероприятия, поскольку им не разъяснили, на каком основании такие пояснения требуются.

Позже в школу приехали представители городского департамента культуры и стали требовать, чтобы участники встречи ушли. К просьбе присоединился и директор школы, после чего участники разошлись. Никаких претензий правоохранители к ним в тот день не предъявили, но позже возбудили административные дела. В итоге суды признали Дубровину, Карастелевых и Пьянкова виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Им были назначены штрафы от 500 до 2000 рублей.

Карастелёвым удалось обжаловать приговор в вышестоящем суде - их дела были закрыты за отсутствием состава нарушения. Однако штрафы Дубровиной и Пьянкову остались в силе. Не удовлетворили суды и иски Карсетелёвых о возмещении морального вреда. В сегодняшнем решении ЕСПЧ указано, что отказ от возмещения ущерба противоречит решению о закрытии дела.

Согласно решению ЕСПЧ, власти не смогли доказать, что вмешательство в право заявителей на свободу собраний основывалось на национальном праве и было необходимо в демократическом обществе. Суд назначил заявителям компенсацию в размере 71 016 евро.

Претензии чиновников к участникам встречи были абсолютно необоснованными, отметила юрист Правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Черникова. "Дело поражает тем, что власти объявили несогласованным мероприятием обычную рабочую встречу. Также удивительно, что в отношении некоторых заявителей административное дело было пересмотрено, а в отношении других — нет. ЕСПЧ правильно отметил, что одного пересмотра административных дел тут было недостаточно. Нужно было на национальном уровне дать адекватную оценку действиям конкретных лиц, нарушившим право на свободу собраний", - приводятся слова Черниковой в сегодняшнем сообщении на сайте ПЦ "Мемориал".

Примечание:

"ЕСПЧ дал властям России меньше четырех месяцев для ответа по жалобе Ашикова", "ЕСПЧ удовлетворил жалобы азербайджанских Свидетелей Иеговы*", "Отец похищенной жительницы Назрани оспорил в ЕСПЧ доводы российских властей".

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