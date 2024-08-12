Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

12 августа 2024, 11:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти три десятилетия чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на территории нынешнего Новолакского района. 23 февраля 2023 года Магомед Даудов заявил, что дома, из которых были выселены чеченцы во время депортации, следует вернуть потомкам репрессированных. В чем ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, разбирался "Кавказский узел".

Территория проживания ауховцев

Историческая территория проживания аккинцев-ауховцев занимает часть Терско-Сулакского междуречья - верховья рек Акташ, Ямансу и Ярыксу. Здесь находится историческая область обитания этой народности — Аух, для которой также используется нахоязычное название — Аьккхийн-мохк («Земля аккинцев») или Овхойн-мохк («Земля ауховцев») .

В XIX веке территория района входила в состав Северо-Кавказского имамата, где была образована административная единица — Ауховское наибство . После окончания Кавказской войны на этом месте некоторое время существовала административная единица — Ауховский округ .

При образовании Дагестанской АССР в 1920 году аккинцы-ауховцы вместе со всем Хасавюртовским округом стали составной частью Дагестана, в то время как земли, населенные чеченцами, отошли в Горскую АССР, охватывавшую все остальные горские народы Северного Кавказа.

Ауховский район просуществовал недолго: с 5 октября 1943 года по февраль 1944 года, когда был переименован в Бериевский , а территориально – до июня, когда он снова поменял название на Новолакский и потерял два сельсовета. Сельсоветы Акташ-Ауховский (Сталин-аул, позже – Ленинаул) и Юрт-Ауховский (Калининаул), составлявшие треть всей территории района, были переданы в состав Казбековского района как населенные аварцами.

Район расположен на границе современных Дагестана и Чечни от Хасавюрта до хребта Салатау.

Новые жители бывшего Ауховского района

23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей с их исторических территорий, в том числе и в Дагестане. Из Ауховского района было выселено 3 458 семей аккинцев-ауховцев общей численностью 16 493 человека .

После депортации на территорию района были, также насильственно, переселены кумыки, аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины и др. Так, было переселено 1 518 семей лакцев численностью 5 831 человек из горных Кулинского и Лакского районов ДАССР . А в 1957-1960 годах, когда ауховцы уже возвращались на родину, на территорию поселений Ярмаркино (ныне Новомехельта) были переселены аварцы из села Мехельта Гумбетовского района .

После возвращения ауховцев из ссылки, им было запрещено селиться в бывшем Ауховском районе, и ауховцы были в основном размещены в селах Хасавюртовского и Бабаюртовского районов. Был введен жесткий паспортный режим, согласно которому возвращающиеся не подлежали прописке в Новолакском районе.

В 1957 году в пригородной зоне Хасавюрта, на месте бывшего русского села Ярмаркино образовалось село Новомехельта, где поселились аварцы, переселенные из Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушетии. После разрушительного землетрясения в горах Дагестана 14 мая 1970 года постановлением Совета министров РСФСР в Новолакский район были переселены жители четырех разрушенных аварских сел .

Чего требуют чеченцы Дагестана

Еще в конце 1980-х годов аккинцами-ауховцами стал подниматься вопрос о восстановлении Ауховского района в прежних границах и переселении лакцев и аварцев с его территории. Этот вопрос остается актуальным до сих пор. Так, участники Х съезда чеченцев Дагестана, который прошел в Хасавюрте в ноябре 2018 года, указали на отсутствие "мононационального района" у чеченцев в Дагестане. Это "является большой проблемой", заявил на съезде депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев.

23 февраля 2021 года участники траурного митинга в Новолакском районе Дагестана заявили о затягивании восстановления Ауховского района. Депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев предложил организовать встречу для обсуждения этого вопроса, но и.о. главы Дагестана Сергей Меликов проигнорировал годовщину депортации вайнахов.

XI съезд чеченцев Дагестана прошел в Хасавюрте 15 февраля 2020 года. Его участники обсудили восстановление Ауховского района в его прежних границах, в которых он был упразднен 76 лет назад, и упрекнули власти Дагестана в игнорировании предложений ауховцев по восстановлению Ауховского района. Делегаты съезда пригрозили провести в марте общенациональный митинг с выражением протеста против бездействия властей в вопросе восстановления Ауховского района.

23 февраля 2020 года, в 76-ю годовщину депортации вайнахов, не менее десяти тысяч человек собрались на траурном митинге в Новолакском районе Дагестана, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий.

Перед митингом силовики просили участников мероприятия не политизировать его речами о восстановлении Ауховского района. Однако, несмотря на предупреждения силовиков, все выступавшие на траурном митинге затронули эту тему. Наболевшая проблема тревожит ауховцев много лет, пояснил член исполкома Общественного совета чеченцев Адам Мачаев.

Участники митинга также приняли обращение к народам Дагестана, в котором призвали поддержать их в "стремлении добиться исторической справедливости". При этом в обращении указано, что "речь не шла раньше и не идет сегодня о формировании исключительно чеченского национального района". "Мы осознаем, что это невозможно в принципе, и таких требований никогда не выдвигали. Наши предшественники всегда декларировали свою приверженность и стремление жить в мире и согласии со всеми народами многонационального Дагестана, и мы это сегодня подтверждаем. Однако следует отметить, что незавершенность процесса переселения лакского населения и восстановления Ауховского района создает дополнительный очаг напряженности в нашем регионе", - сказано в обращении.

В 2022 году памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов оказались под запретом в Новолакском районе. Представители местной чеченской общины сочли такие действия со стороны властей республики оскорбительными. Несмотря на запрет, несколько десятков человек собрались на траурной акции.

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к годовщине депортации чеченцев и ингушей в Новолакском районе не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района.

23 февраля 2023 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов на собрании в память о жертвах сталинских репрессий потребовал вернуть чеченцам и ингушам дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, отнятые у них во время депортации 1944 году.

В 2024 году, в преддверии 80-й годовщины депортации, местная прокуратура предупредила организаторов траурных мусульманских обрядов поминовения в Новолакском районе Дагестана о недопустимости проведения несанкционированных акций, в том числе митингов и пикетов.

Выполнение обещания восстановить Ауховский район затянулось на десятилетия

Первоначально власти предполагали до 1996 года осуществить переселение лакцев в Кизилюртовский район с выплатой им компенсаций и выделением кредитов .

В июле 1991 года III Съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Депутаты постановили, что Новолакский район должен быть перемещен на незаселенную территорию к северу от Махачкалы . Предусматривалось переселить 13 335 жителей девяти населенных пунктов с обустройством вновь образованных девяти населенных пунктов. Для этих целей были выделены 8,5 тыс. гектаров земли в местности Караман, на территории исторического проживания кумыков .

К 2013 году было полностью переселено лакское население только из четырех небольших сел — Ахар, Шушия, Дучи и Ницовкра, которым возвращены прежние названия — Банайюрт, Ямансу, Зори-Отар и Барчхой-отар соответственно, а также частично еще шесть сел. Однако выполнение программы затянулось - возникли многочисленные противоречия между лакцами, аварцами, аккинцами и кумыками.

Власти Дагестана запланировали решить проблему ауховцев в 2025 году

29 сентября 2017 года постановлением правительства Дагестана была принята новая программа «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района». Сроками реализации программы указаны 2018-2025 годы, при этом, согласно постановлению, программа реализуется в один этап.

Целями программы названы:

завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры;

придание статуса муниципального района "Новолакский район" территории переселения;

придание статуса муниципального района "Ауховский район" территории, с которой переселено лакское население;

восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района.

Общая сумма затрат на 2018-2025 годы была оценена почти в 12,77 миллиарда рублей, в том числе более 9,5 миллиарда из средств федерального бюджета, и по 1,6 миллиарда рублей из республиканского бюджета и внебюджетных источников. Основные расходы - на завершение строительства жилых домов, инженерной инфраструктуры и социальных объектов - запланированы на 2022-2025 годы.

Помимо противоречий между заинтересованными народностями и сложностью с финансированием осуществление программы столкнулось с новыми проблемами. Так, активность главы Чечни Рамзана Кадырова в части демаркации границ с Ингушетией и Дагестаном усилила опасения дагестанцев по поводу возможной передачи Ауховского района Чечне.

Аккинцы-ауховцы считают, что восстанавливать Ауховский район без сел, попавших в состав Казбековского района, делает невозможной реализацию самой инициативы, как и реализацию закона «О реабилитации репрессированных народов».

Летом 2017 года в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана обострились отношения между общинами аварцев и аккинцев, которые с 1957 года ведут земельные споры. Для урегулирования конфликта в ситуацию вмешались главы регионов Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов. Подробнее об этом конфликте рассказывается в справке «Кавказского узла» «Как Кадыров мирил дагестанцев и чеченцев в Ленинауле».

Затягивание вопроса переселения вызвало и другую коллизию, отмечается в опубликованном в феврале 2019 года материале "Жить не разрешается" издания "Черновик". Дело в том, что по действующей норме, установленной Постановлением Правительства РД от 17 февраля 1993 г. №28 (в ред. Постановления Правительства РД от 16 июля 2004 №177), переселению на новое место жительства подлежат лакские семьи, проживающие в Новолакском районе, при условии обязательной прописки главы семьи в Новолакском районе по состоянию на 1991 год включительно, отметил автор материала.

"Такими же правами обладают и лица, временно выбывшие из района в связи с прохождением действительной военной службы в вооружённых силах, учёбой, работой, но имеющие на его территории жилые дома и строения, принадлежащие им на праве личной собственности, при условии возникновения права собственности до 1991 года", - подчеркивается в материале издания.

Автор материала указывает, что исходя из изложенного, вновь образованные семьи не имеют права на переселение в рамках рассматриваемой программы. Стало быть, чем больше будет затягиваться процесс переселения, тем тупик будет шириться, поскольку демография меняется, люди рождаются вне зависимости от конъюнктуры и бюрократии.

В феврале 2024 года местные активисты заявили, что практические действия для восстановления Ауховского района, в том числе процесс переселения лакцев из Новолакского района и строительство новых домов, фактически остановлены уже более несколько лет,. В марте 2024 года жители селения Гамиях записали обращение к главе Дагестана Меликову, в котором потребовали ввести мораторий на передачу земель в частные руки на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

В августе 2024 года активисты Общественного совета чеченцев Дагестана заявили, что запланированная властями передача земель Казбековского района под строительство домов перечеркивает планы восстановления Ауховского района. По словам одного из активистов, администрация Гамияха так и не стала проводить реальную экспертизу земельных участков после обращения, он назвал ситуация “взрывоопасной”. “Люди, особенно молодежь, видят, как у них из-под ног забирают землю. И непонятно, откуда в том же Казбековском районе взяли почти 2000 желающих строиться. Ведь два-три года назад там уже раздали сотни участков для этого", - отметил активист.

История ауховцев

История и этногенез аккинцев-ауховцев исследованы не до конца. По поводу их происхождения известный историк и этнограф XIX века чеченец Умалат Лаудаев писал: «Ауховцы называются аккий; название это они получили от того, что, живя прежде в Аргунском округе, составляли тейп из аккинской фамилии. Скудные земли, принадлежащие этому тейпу, заставили половину этой фамилии переселиться в Аух, где кумыки и русские их называли ауховцами; сами же они для себя, как и для чеченцев, удержали название первобытной фамилии Аккий, то есть выходцев из Акки» .

По мнению известного историка А.Адилсултанова, предки современных аккинцев, проживающих на территории Дагестана, появились здесь еще во II—I вв. до н. э. (ссылается на Плиния Старшего и Клавдия Птолемея). С ним солидарны А.В.Гадло и Л.О.Бабахян. Иная точка зрения на историю аккинцев, подвергающая сомнению исторические исследования А.Адилсултанова, встречается в исследованиях Б.Г.Алиева, М.-С.К.Умаханова и Д.С.Кидирниязова, которые указывают, что поселение в Аухе возникло в конце XVI в. по разрешению аварских и эндирейских (кумыкских) князей .

Этногенез аккинцев-ауховцев был несколько сложнее простой миграции племен горных аккинцев на равнину — помимо переселенцев из Акка, в нем в значительной степени участвовали нохчмахкахойцы, орстхойцы, малхистинцы, нашхойцы и другие . Поэтому до сих пор многие аккинцы-ауховцы, говорящие на аккинском диалекте, сохранившем наиболее архаичные черты нахских языков, считают себя отдельным вайнахским народом .

По мнению ряда исследователей (А.Н.Генко, поддержанный Е.Н.Кушевой и Н.Г.Волковой), аккинцы — ингушское общество, и первоначально были ингушами . Тем не менее, и в части научной литературы, и в публицистике распространен термин «чеченцы-аккинцы».



Примечания