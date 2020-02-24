Глава Конституционного суда Армении подал иск к Пашиняну

24 февраля 2020, 19:46

Грайр Товмасян потребовал от Никола Пашиняна извинений за клевету после перепоста премьер-министром в соцсетях репортажа о превышении Товмасяном должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2019 года следователи обвинили главу Конституционного суда Грайра Товмасяна в фиктивных аукционах. Зимой 2019 года Товмасяну было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность министром юстиции. Грайр Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным. Никол Пашинян разместил в Facebook видеорепортаж с подробностями уголовного дела против Грайра Товмасяна, после чего защита судьи заявила о намерении подать иски против республиканского Общественного телеканала и премьер-министра Армении.

Премьер Никол Пашинян нарушил презумпцию невиновности, опубликовав в соцсети репортаж о подробностях уголовного дела Грайра Товмасяна, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их мнению, на главу Конституционного суда организована информационная атака.

Грайр Товмасян потребовал в исковом заявлении, чтобы Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания и опроверг сведения, которые Товмасян считает клеветой. Иск принят, его будет рассматривать судья Гаяне Хачатрян, проинформировали сегодня "Новости-Армения".

Ранее, 25 января, премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Капане Никол Пашинян заявил, что Грайр Товмасян предлагал ему свои услуги. Товмасян после этого пригрозил подать в суд за клевету, если Пашинян в течение 20 дней не предоставит доказательств своих слов или не выступит с опровержением. Пашинян пообещал опубликовать доказательства, предупредив, что "удар будет непропорционально сильным". На следующий же день премьер-министр в качестве доказательства обнародовал фотографию "элитной" ручки, которую позаимствовал у Товмасяна в мае 2018 года на заседании совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан", и которую, по его словам, Товмасян отказался забирать обратно. При этом Пашинян утверждает, что Товмасян обращался к нему в исключительно льстивой манере, постоянно называя его "джан" и заискивая перед ним, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Депутат Национального собрания Армении Грайр Товмасян был избран главой Конституционного суда Армении 21 марта 2018 года по результатам голосования в парламенте. 6 февраля депутаты правящей партии Армении проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить свои полномочия. 9 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума на 5 апреля.

Беспрецедентный уровень напряженности между правительством и Конституционным судом угрожает судебной системе, считают содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении.