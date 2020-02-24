24 февраля 2020, 18:03

На бизнесмена в Цхинвале завели дело за торговлю лекарствами из Грузии

Сотрудники МВД Южной Осетии изъяли в цхинвальской аптеке завезенные из Грузии лекарства, бизнесмен заподозрен в незаконном обороте медицинских препаратов.

Как писал "Кавказский узел", южноосетинские силовики с февраля проводят рейды по изъятию лекарственных препаратов с грузинскими надписями. Так, рейды проходили 10 и 17 февраля. Изъятие лекарств вызвало протесты грузинских властей. Это вредит местным жителям - как грузинам, так и осетинам - и направлено на разрыв связей с остальной частью Грузии, заявила в связи с этим грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. Запрет на продажу медикаментов грузинского производства и невозможность купить их в Грузии из-за закрытия границы нарушает права жителей Южной Осетии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в письмах в ООН, Совет Европы и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Жители Южной Осетии еще до рейдов по изъятию грузинских лекарств, в январе, пожаловались на дефицит медицинских препаратов и изделий. Генпрокуратура отчиталась о начале проверки медицинских складов, Центральной больницы и аптечного управления.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Южной Осетии провели сегодня очередной рейд, изъяв из аптеки в Цхинвале ряд лекарственных средств. "В отношении индивидуального предпринимателя, 44-летней жительницы Цхинвала, возбуждено дело об административном правонарушении", - сообщила пресс-служба МВД.

Дело передано в Цхинвальский городской суд, сообщило информагентство "Рес".

Изъятые в аптеке препараты были завезены из Грузии, со ссылкой на МВД передал "Sputnik Южная Осетия".

Ранее, 19 февраля, глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев раскритиковал обращение президента Грузии а ООН и ВОЗ. По его словам, изымаемые в аптеках лекарства с грузинскими надписями на упаковках "в Грузии не производятся и происхождение их неизвестно". "Поэтому в Южную Осетию они никогда не поставлялись и никогда не сертифицировались и тем самым не могут быть допущены к продаже в аптеках Южной Осетии", - процитировало Медоева "Эхо Кавказа".

В феврале Южная Осетия также столкнулась с дефицитом продуктов питания. Перебои с поставками в магазины возникли после того, как на пункте пропуска "Нижний Зарамаг" российские таможенники стали требовать заполнять подробные декларации. Чтобы обойти строгие правила, предприниматели провозят товары в Южную Осетию на легковых машинах. Это привело к повышению цен. Президент Анатолий Бибилов заявил 20 февраля, что власти пытаются достигнуть с Россией хотя бы устных договоренностей о порядке ввоза товаров.

Примечание:

"Жители Южной Осетии рассказали о бедах местной медицины", "Власти Южной Осетии рассчитывают на повышение рождаемости с помощью новой соцпрограммы", "Граждане Южной Осетии все чаще обращаются за медицинской помощью в Грузию, заявил югоосетинский депутат".

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