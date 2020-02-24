Митинг коммунистов в Шахтах, 23 февраля 2020 года. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

24 февраля 2020, 03:45

Шахтинские коммунисты обвинили чиновников в попытке сорвать митинг

Более 100 жителей Шахт пришли на акцию протеста, организованную местными коммунистами. Участники митинга призвали закрепить в Конституции пенсионный возраст и потребовали отставки главы города, связав замену плитки на площади с желанием местных властей помешать акции.

Коммунистическая партия провела 23 февраля митинг в Шахтах. Акция была приурочена к 102-й годовщине создания рабоче-крестьянской Красной армии, но в то же время организаторы назвали свой митинг протестным. На митинге затрагивались злободневные политические и экономические вопросы, готовящиеся поправки в Конституцию и местные проблемы, сообщил соорганизатор акции, первый секретарь шахтинского горкома КПРФ Сергей Шаповалов корреспонденту "Кавказского узла".

15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера".

Работы по замене плитки. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".По словам Шаповалова, организаторы митинга подавали уведомление о митинге за 15 дней. "Буквально за день до начала 22 февраля площадь огородили, прислали технику и стали разбирать плитку. Сегодня (23 февраля) 100 человек пришли на митинг, а тут работает трактор, кругом грязь, площадь огорожена. По нашему мнению, таким образом чиновники попытались создать нам проблемы", - заявил он.

Депутат шахтинской гордумы от КПРФ Роман Бабкин высказал предположение, что местные власти таким образом мстят коммунистам за призывы к отставке главы города. Организаторы акции намерены обратиться в прокуратуру и потребовать проверки законности работ по замене плитки.

"На прошлой неделе я предложил в повестку поставить вопрос об отставке сити-менеджера Шахт Андрея Ковалева, так как он не справляется со своей работой. Председатель Думы в повестку мое предложение не поставила, но мы к марту подготовимся лучше и внесем вопрос об отстранении сити-менеджера от занимаемой должности. И вот, в день когда у нас митинг, люди пришли возложить к памятнику Солдату- освободителю цветы, - а тут грязь, разруха, не пройти. Неужели нельзя было ремонт начать 25 февраля, какая была необходимость затевать это в праздник? Это такая вот месть", - сказал Бабкин корреспонденту "Кавказского узла".

По оценке организаторов, акция собрала более 100 человек. Участники акции остались в стороне от площади, которую огородили лентой из-за работ по замене плитки. Выступая на митинге, Шаповалов затронул вопрос о поправках в Конституцию.

"Мы за внесения изменений в Конституцию, но они должны проходить в соответствии с нормами, принятыми в современном обществе: должно быть созвано конституционное собрание, должен пройти референдум, (власти) же хотят провести какой-то опрос. Планируется не по отдельности каждую поправку, а единым пакетом все выносить на голосование, это тоже неправильно", - заявил он.

По словам Шаповалова, коммунисты хотят, в частности, внести в Конституцию поправку о национализации природно-сырьевых ресурсов, а также закрепить в ней пенсионный возраст: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

3 октября 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Это вызвало протесты по всей России, в том числе и на юге страны.

Претензии к главе Шахт Андрею Ковалеву он объяснил, в частности, неудовлетворительной работой коммунальных служб во время снегопада. "Город был практически парализован, люди и предприниматели сами разбирали снежные завалы", - отметил Шаповалов.

Участники митинга. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".Корреспондент "Кавказского узла" поговорил с некоторыми из прохожих, которые останавливались послушать митингующих. Проведенный опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения жителей города.

Шахтинцы Леонид и Светлана высказались против изменения Конституции: по их мнению, необходимо сначала обеспечить сменяемость власти в стране, а затем вносить поправки в основной закон. 

"От одного и того же мы просто уже устали, никаких перемен не видать. Сначала нужно, чтобы сменилась власть, а потом уже менять Конституцию", - заявил Леонид корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана призналась, что мало интересовалась вопросом поправок в Конституцию. "Это меня не так волнует, как то, что в Шахтах нет нормальной работы: зарплаты маленькие, мужчины вынуждены ездить по стране в поисках хорошей работы. В городе одни магазины, предприятия закрываются, уровень жизни сильно упал", - заявила она.

Пенсионерка Валентина Петровна тоже высказалась против изменения Конституции. "Они лучше бы думали о благосостоянии людей. Я получаю пенсию, мне её хватает оплатить коммуналку и купить немного продуктов - и то, я ищу, где подешевле. Понимаю что если скидывают цены, это либо просроченный товар, либо плохого качества, но приходится брать. Вот этим нужно заниматься, чтобы люди не выживали, а жили достойно", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Молодые люди, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", равнодушно относятся к планам властей поменять Конституцию. "Я даже не знаю не одной статьи из действующей Конституции. Мне нужно учиться, думать о дальнейшей жизни. Не до Конституции", - заявила молодая девушка Екатерина.

Примечание:

"Следком назвал подозреваемых по делу о взрыве дома в Шахтах", "Шахтинские коммунисты потребовали уволить учителя после оскорбления школьника", "Участники митинга в Шахтах подняли проблему безработицы".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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