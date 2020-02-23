23 февраля 2020, 12:31

Жители Армении ощутили землетрясение в Иране

Подземные толчки мощностью от трех до четырех баллов от землетрясения, эпицентр которого находится в Иране, зафиксированы в Армении, сообщило в МЧС.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня в бвлизи турецко-иранского границы, сообщили сейсмологи.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, толчки зафиксированы в 08.52 мск, эпицентр располагался в 158 км к западу от иранского города Тебриз, в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп и 32 км северо-западнее иранского города Салмаса, очаг залегал на глубине 5 километров, сообщили сейсмологи.

"Толчки ощутились и в Армении. В Ереване зафиксировано землятресение мощностью 3-4 бала, а в Араратской и Сюникской области - 3 бала", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Службы сейсмической защиты МЧС Армении.

Информации о жертвах и разрушениях в Армении не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля подземный толчок магнитудой 3 был зафиксирован в Газахском районе Азербайджана. Землетрясение ощутили и жители Тавушской области Армении, сообщили в МЧС.

Примечание:

"Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Землетрясение произошло у побережья Дагестана", "Власти выделили средства на покупку домов для пострадавших от землетрясения в Спитаке".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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