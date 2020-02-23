23 февраля 2020, 08:22

Семь человек стали жертвами ДТП в Калмыкии

Пять человек погибли, двое доставлены в больницу после столкновения автомобилей в Черноземельском районе Калмыкии.
Авария произошла в 19.40 мск 22 февраля на 25-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан".

По предварительной версии, произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Приора", которым управлял житель Калмыкии, и "ВАЗ-2110", за рулем которого был житель Дагестана, сообщило 22 февраля на своем сайте МВД по Калмыкии. На месте от полученных травм водитель и пассажир "Приоры" погибли, говорится в сообщении.

Скончались также трое пассажиров "ВАЗ-2110", водитель машины и находившийся в ней трехлетний ребенок госпитализированы в Черноземельскую районную больницу, следует из сообщения.

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября 2019 года водитель и четыре пассажирки микроавтобуса получили травмы при столкновении с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщила полиция.

Примечание:

"13 человек стали жертвами массового ДТП в Ростовской области", "На Кубани водитель сбил четверых детей и двух женщин", "Пять пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Ставрополе".

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