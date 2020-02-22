Жительница Карачаевска пожаловалась на действия силовиков во время отключения дома от газа

22 февраля 2020, 18:18

Во время попытки газовиков отключить дом от газоснабжения полицейские применили силу к хозяевам, сообщила жительница Карачаевска Ирина Баскаева. Газовая служба ссылается на задолженность Баскаевых, которые это отрицают. Инцидентом заинтересовалось следствие. Юристы усомнились в законности отключения газа в отопительный сезон.

Баскаева обвинила полицейских в поддержке газовиков

О том, что во время попытки газовиков отключить дом Баскаевых от подачи газа в поселке Орджоникидзевский Карачаевского городского округа 17 февраля полицейские применили силу к хозяину дома, пожаловалась сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Ирина Баскаева.

Видео инцидента распространено в местных социальных сетях. Так, на видео, опубликованном 19 февраля в паблике politika09 в Instagram, запечатлено, как несколько полицейских скручивают на спине руки мужчине, которого опустили на колени. Вокруг две женщины пытаются уговорить силовиков прекратить их действия и задают вопрос: «За что?» Мужчину поднимают и тянут к полицейской машине, он кричит: «Помогите!», в какой-то момент он вырывается и отталкивает пытающихся схватить его вновь полицейских. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись. Что предшествовало действиям полицейских, на видео не зафиксировано.

У семьи Баскаевых нет задолженности за газ, приказ о взыскании задолженности признан судом незаконным, утверждает Ирина Баскаева. По ее словам, 17 февраля в ее домовладение примерно в 11 часов утра приехали сотрудники полиции и газовой службы. «В дом зашли двое полицейских. Потом мой супруг сказал, что не даст им ставить заглушку. Там был также мой сын, его они не смогли скрутить. Мужу стало очень плохо, у него поднялось давление, скорая приезжала дважды. Его не били, но были удушения, он терял сознание. Его скручивали пять сотрудников полиции», - рассказала женщина.

Ирина Баскаева пояснила, что полиция никого из мужчин не забрала, ее супруг и сын находятся дома. «Супруг чувствует себя плохо после произошедшего. Никакого насилия со стороны моего мужа или сына не было. Как они могли применить насилие, если к нам пришел в дом целый отряд вооружённых полицейских? На видео видно, кто применял насилие. Причем это происходит не впервые», – сказала Баскаева.

Она сообщила, что 18 ноября 2019 года к ним пришли люди, которые представились сотрудниками газовой службы, и «путем повреждения трубы» лишили домовладение газа. «Отключение газа происходило с участием силовых структур, замначальника полиции. Нас тогда тоже с сыном скрутили, отвезли в полицию. Никаких документов об отключении дома от газа нам не предоставили», - рассказала Ирина Баскаева.

Женщина утверждает, что после этого никто из членов ее семьи не подключал газ самостоятельно. «По проекту эта точка подключения была. Мы отремонтировали поврежденную трубу, которую повредили лица, не предоставившие ни одного документа о своих полномочиях на эти действия», – сказала Ирина Баскаева.

По словам женщины, есть судебное решение о признании законным предупреждения о самовольном подключении, с которым семья не согласна. «При этом в решении не говорится, что надо сделать - надо ли оплатить долг, который нам вменяют, либо устранить это повреждение, либо пригласить кого-то, чтобы они сделали это. В самом предупреждении указано, что, если мы не оплатим долг, «Газпром» имеет право обратиться в суд. Но в суд «Газпром межрегионгаз Черкесск» не обратился», - пояснила Ирина Баскаева.

«В доме живем я с мужем, двое сыновей, их жены, внук - ему всего полгода. Также с нами живет моя мама, ей 80 лет. Сын один попал в аварию, он лежит больной», - пояснила Ирина Баскаева.

По ее словам, «Газпром межрегионгаз Черкесск» подал иск в суд, в котором утверждается, что Баскаевы не дают доступ газовикам к отключению газа. «Но решения судебного еще нет. Также по решению суда от 10 февраля задолженности перед «Газпромом» у меня нет», – пояснила женщина.

Согласно определению мирового судьи судебного участка №2 судебного района города Карачаевска, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», судебный приказ ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» от 3 февраля 2020 года о взыскании с Ирины Баскаевой задолженности в размере 7 900 рублей отменен. В определении указано, что Баскаева в своем заявлении в суд представила возражения. «Она не согласна с требованиями, предъявленными ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск», поскольку расчет задолженности произведен неверно», - сказано в определении. Мировой судья счел заявление Баскаевой обоснованным и подлежащим удовлетворению. «Определение обжалованию не подлежит, говорится в документе.

У руководства компании своя позиция по поводу ситуации с Баскаевыми и размещенного в интернете видео, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск».

«Там не все так просто. У этих людей большая задолженность за газ. Они уведомлялись об этом. Полицейские как группа быстрого реагирования были вызваны, чтобы следить за порядком. Комментарии по действиям полицейских вправе давать только МВД», - сказала представитель газовой компании.

Полиция и следователи заявили о начатой проверке

МВД по Карачаево-Черкесской Республике проводит проверку по инциденту 17 февраля у дома Баскаевых, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы ведомства Казим Байбанов.

«17 февраля в дежурную часть МО МВД «Карачаевский» поступило телефонное сообщение от диспетчера газоснабжающей организации о том, что в поселке Орджоникидзевский на территории одного из частных домовладений происходит утечка газа, а хозяева препятствуют устранению. Выехавшим на место происшествия сотрудникам полиции было оказано неповиновение жильцами вышеуказанного домовладения», - добавил он.

По словам Байбанова, «по данному факту в этот же день была начата проверка, в ходе которой будет дана оценка как действиям гражданских лиц, так и сотрудников полиции и газоснабжающей организации».

Следственным отделом по Карачаевску Следственного управления СКР по КЧР также проводится проверка инцидента 17 февраля. Причем следователи проводят проверку «сообщения в связи с применением насилия в отношении сотрудника полиции», указано в информации ведомства, размещённой на его сайте 21 февраля.

По данным следствия, сотрудники полиции и сотрудники газовой службы намеревались устранить утечку газа, «происходящей из-за самовольного подключения одного из домовладений к газовой сети». «Представители власти обеспечивали действия представителей Горгаза по устранению опасности для окружающих и пресекали незаконные действия жильцов этого домостроения, в связи с этим 25-летний местный житель применил насилие в отношении 42-летнего полицейского», - говорится в сообщение СУ СКР по КЧР.

В ходе проверки следователями будут проверены обоснованность отключения газа, а также правомерность действий сотрудников газовой службы и полиции, сообщило следствие.

Юристы усомнились в законности отключения газа в отопительный сезон

Отключение газа в отопительный сезон не может быть законным, отмечает член Адвокатской палаты Ставропольского края Ольга Иванникова.

«Тем более если в семье есть несовершеннолетние дети. Это означает оставление ребенка в опасности. Поэтому в этом случае должны подключиться органы опеки. Если у жильцов есть долги за газ, тогда ресурсоснабжающая организация должна обратиться в суд о взыскании задолженности. Если потребители не погашают задолженность по решению суда, тогда уже действия должны предпринимать приставы. Но отключение газа, тем более, в отопительный сезон незаконно», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» юрист.

Она добавила, что жильцы должны обратиться во всевозможные инстанции по данному поводу, в том числе и руководству региона.

С Иванниковой согласна и адвокат из Карачаево-Черкесии Амина Гаппоева, которая уточнила, что отопительный сезон начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля.

«Возможны какие-то небольшие корректировки [в сроках отопительного сезона] с учетом изменений температуры воздуха. Законом не предусмотрено прекращение подачи газа в отопительный сезон. Более того, если они решили отключить дом от подачи газа, должны были письменно уведомить об этом жильцов», – заявила корреспонденту «Кавказского узла» Амина Гаппоева.

По ее словам, если у абонентов есть задолженность, то газовая служба должна обратиться в суд. «Только после решения суда исполнительный лист получают приставы, и они взыскивают задолженность», – сказала Гаппоева.

Адвокат также оценила участие сотрудников полиции в подобных мероприятиях. «Полиция не вправе принимать в этом участие на стороне газовиков. Они должны, наоборот, в случае отключения домовладения от подачи газа в отопительный сезон защищать права потребителей. Отопительный сезон не завершен, имеются дети. Эти действия газовиков должны пресекаться правоохранительными органами», - заключила Амина Гаппоева.