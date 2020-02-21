Реакция «Единой России» на слова Штыгашева стала поводом для новой акции в Калмыкии

21 февраля 2020, 13:29

Калмыцкие активисты выразили недовольство партийным взысканием как единственной ответной мерой на слова спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева из рядов "Единой России" за слова о депортации калмыков и анонсировали проведение очередной акции. Участники протеста 10 февраля пожаловались на давление силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", около 350 жителей Калмыкии на акции 10 февраля подписали резолюцию с требованием исключить Владимира Штыгашева из рядов партии "Единая Россия" за его высказывания, оправдывающие сталинскую депортацию калмыков, а также призвали главу региона Бату Хасикова обратиться в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела.

29 января Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", - сказал он. Видеозаписи с этими выступлениями были опубликованы на YouTube-канале ИА "Хакасия".

Мэрия Элисты предложила перенести дату акции протеста

Жители Калмыкии остались недовольны реакцией «Единой России» на высказывание Штыгашева, поэтому местные активисты подали заявку на проведение очередного митинга на 29 февраля, рассказал организатор акции, главный редактор газеты «Элистинский курьер» Вячеслав Убушиев.

После того как комиссия партии «Единая Россия» по этике оценила высказывания Штыгашева как «несоответствующие базовым принципам партии» и потребовала для депутата партийного взыскания, члены президиума хакасского отделения партии единогласно решили наложить на Штыгашева партийное взыскание – предупреждение, сообщила 13 февраля пресс-служба реготделения партии. На сайтах главы республики, Народного хурала (парламента) региона на 12.20 мск сегодня нет комментариев по поводу слов Штыгашева. Калмыцкое отделение партии «Единая Россия» 30 января направило обращение в центральный аппарат партии с требованием дать оценку словам Штыгашева, на что 14 февраля получило ответ о необходимости его партийного взыскания, говорится на сайте реготделения партии 14 февраля. Собственную оценку высказываний хакасского депутата калмыцкие единороссы на сайте не опубликовали.

«20 февраля мы получили ответ из мэрии: нам предлагают перенести митинг на понедельник (2 марта), в связи с тем, что 29 февраля и 1 марта на площади Победы будут проводиться мероприятия, посвященные Масленице. В своем уведомлении мы специально указали, что площадь Победы является единственным в городе специально отведенным местом для проведения митингов, и что на момент подачи уведомления в СМИ не было сообщений о проведении каких-либо мероприятий на этом месте. Завтра мы соберем актив и решим, как будем реагировать на ответ администрации города», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Убушиев.

По его словам, целью заявленного на 29 февраля митинга явилась «защита гражданских и конституционных прав и достоинства ойрат-калмыцкого народа». Однако, по словам организатора акции, требования участников акции могут быть расширены.

«Повестку мы обозначили шире, чем претензии к властям по поводу высказывания Штыгашева. Дело в том, что на 28 февраля назначен конкурс: депутаты выберут главу администрации города. И если они утвердят в этой должности исполняющего обязанности сити-менеджера Дмитрия Трапезникова, мы выразим протест и по этому назначению», - заявил Убушиев.

Назначение 26 сентября 2019 года временным главой Элисты Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, вызвало массовые протесты горожан. В ходе акций были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. 27 января редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев заявил о запугивании участников протестных акций.

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Власти республики пока не отреагировали на требования участников митинга 10 февраля, рассказал организатор митинга, главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев. Он также отметил, что возмущен отсутствием реакции на слова Штыгашева от федеральной власти.

«За неделю до митинга мы передали (главе республики Бату) Хасикову письмо с требованием собрать заседание Народного хурала и принять обращение в Следственный комитет. Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков нам сказал, что наше письмо будет рассмотрено в течение 30 дней», - пояснил Бадмаев.

По его словам, 17 февраля полиция составила на него административный протокол о нарушении порядка организации и проведения митинга 10 февраля.

«Меня хотят привлечь как организатора несанкционированного митинга. Но я считаю, что у городских властей не было никаких юридических оснований отказать нам в проведении этого мероприятия. Они сначала сослались на эпидемию гриппа, но постановление главного санитарного врача касалось дошкольных и школьных учреждений. Было предписано министерству культуры и образования воздержаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. К (уличным мероприятиям) это постановление отношения не имеет», - пояснил Бадмаев.

Организаторы митинга подали уведомление о его проведении 10 февраля, но администрация Элисты не согласовала акцию, указав причиной карантин, введенный с 1 февраля в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ. "По российскому закону, митинг был согласованным. Мэрия в трехдневный срок не ответила ничего вразумительного, а лишь сослалась на карантин. Но в федеральном законе нет такого основания для запрета митинга. Что касается близости госучреждений – Конституционный суд в конце прошлого года вынес однозначное решение по этому поводу и запретил региональным властям препятствовать проведению публичных мероприятий", – заявил ранее организатор акции 10 февраля Валерий Бадмаев.

По его словам, 7 февраля городская администрация прислала новый ответ на уведомление о митинге, где указала новые причины невозможности согласования акции.

«Когда в мэрии поняли, что с эпидемией (гриппа отказать в проведении митинга) не получится, они прислали новый ответ. На этот раз свой отказ в согласовании они мотивировали тем, что к культурному комплексу «Пагода Семи дней» примыкает Арбитражный суд. Но этот суд находится в метрах ста от Пагоды. Между ним и площадью проходит улица Пушкина. К тому же площадь обнесена оградой. В общем, я им сказал, что будем разбираться в суде», - заключил Бадмаев.

Жители Калмыкии высказали недовольство реакцией «Единой России» на слова Штыгашева

Еще один административный протокол был составлен 20 февраля на участницу митинга, юриста Оксану Санджинову.

«Меня хотят привлечь к ответственности как участницу несанкционированного митинга. Но я не могла не прийти на Пагоду 10 февраля. Если Штыгашев заявил, что в каждой калмыцкой семье были предатели, то я посчитала, что из каждой калмыцкой семьи хоть один человек должен быть на этом митинге. И еще больше, чем слова Штыгашева, меня возмутило бездействие властей республики и депутатов Госдумы, которые не приняли всех мер, чтобы высказывания Штыгашева получили надлежащую оценку, и чтобы он понес за свои слова предусмотренную законом ответственность», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Санджинова.

Она считает, что, предупредив Штыгашева, «Единая Россия» отнеслась к его наказанию «формально».

«По уставу их партии, комиссия по этике не обязана была передавать этот вопрос на рассмотрение региональному политсовету. Предупреждение вынес президиум хакасского политсовета, членом которого многие годы является Штыгашев. В «Единой России» могли предусмотреть этот фактор и с учетом статуса Штыгашева, резонанса, вызванного его заявлением, направить вопрос на рассмотрение в центральный политсовет. Но они отнеслись к этому делу формально. Естественно, меня это не устраивает. Поэтому я буду участвовать и в следующем митинге», - заявила Санджинова.

Пенсионерка Лариса Матвеева 18 февраля дала объяснения в полиции по поводу участия в акции 10 февраля, но, как она утверждает, протокол на нее пока не составили.

«Я им сказала, что выступала в те полчаса, которые полиция отвела на то, чтобы свернуть мероприятие, и моя речь не имела политического характера. Я говорила лишь о том, что Штыгашев оскорбил мой народ и меня лично. Когда я прочитала его заявления, я заболела. Как тут молчать? Мой отец имеет награды за победу над Германией и Японией, у него два ордена Красной звезды и орден Красного знамени», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» о причинах участия в акции Матвеева.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и тринадцать дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков". 28 декабря является днем национальной скорби калмыцкого народа.

По ее словам, у нее не было сомнений, идти ли на митинг, несмотря на то, что мэрия распространяла сообщения о том, что мероприятие не согласовано с администрацией города.

«Почему я должна ждать согласований? Все это – намеренное препятствование. За что нас вызывают в полицию? За то, что мы заступились за свой народ? Почему правоохранительные органы не занимаются Штыгашевым, который на весь мир, через СМИ оболгал калмыков? Если бы власть вела себя мудро, благородно, прислушивалась к мнению народа, никаких митингов не было бы. Нам делать нечего, что ли? Но власти молчат и тем самым вынуждают нас выходить на митинги, заявлять о своем достоинстве», - заключила пенсионерка.

Юрист призвал калмыков к массовым обращениям в Следственный комитет

После реакции «Единой России» на высказывания Штыгшева юрист из Москвы Санал Очиров призвал жителей Калмыкии массово направлять в Следственный комитет России обращения с требованием возбудить уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Для этого он 16 февраля выложил в свободном доступе в Интернете шаблон заявления на четырех страницах, где оставил пустые строки для заполнения каждым обратившимся своих персональных данных, а также данных о своих предках, подвергшихся репрессиям.

«В соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 282 УК России, «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, в том числе с использованием средств массовой информации, Интернета, лицом с использованием своего служебного положения, являются уголовно-преследуемым деянием и относится к категории тяжких преступлений», - указывается в заявлении, составленном Очировым, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла».

По словам юриста, ранее, 31 января, он опубликовал петицию на площадке Change.org, а 3 февраля направил заявление в Генеральную прокуратуру России и обращение в комиссию по этике «Единой России».

«Под заявлением в Генпрокуратуру и обращением в комиссию по этике «Единой России» подписался 61 человек – те, кто смог в Москве оперативно собраться. Из прокуратуры еще не ответили, они могут рассматривать заявление в течение 30 дней. Но после того как хакасский политсовет «Едино Росси» ограничился предупреждением Штыгашеву, я выложил в сеть заявление в Следственный комитет. Раз уж их не впечатлило коллективное обращение в прокуратуру, наши заявления в правоохранительные органы станут массовыми», - заявил Очиров.

Петицию, созданную Саналом Овчировым, с требованием к депутату Штыгашеву сложить свои полномочия, а также к прокуратуре – провести расследование по факту его высказываний, подписало 3577 человек, по состоянию на 12.20 мск сегодня.

Депутаты Госдумы присоединились к требованиям привлечь Штыгашева к уголовной ответственности

Запрос в Генеральную прокуратуру «с требованием проверить высказывания Штыгашева на наличие действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение по национальному признаку» 13 февраля также направила и депутат Госдумы от Калмыкии Марина Мукабенова (партия «Единая Россия»). По ее словам, ответ она пока не получила.

«Прокуратура ответит, как любому гражданину, в течение 30 дней. С калмыцким отделением «Единой России» я по этому вопросу не контактировала, работала по своей линии, обращалась в центральный исполком, выступала на заседании межрегионального координационного совета партии, разговаривала с депутатами, которые входят в комиссию по этике. Все солидарны с тем, что Штыгашев не имел права оскорблять весь народ. Сейчас вопрос перешел в правовое поле», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Мукабенова.

Еще один депутат Госдумы от Калмыкии Батор Адучиев («Единая Россия) на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что 18 февраля «подал два заявления: в Басманную межрайонную прокуратуру и московскую полицию о совершении Штыгашевым преступления».

«Я обвиняю его в клевете, порочащей честь и достоинство других лиц, подрывающей их репутацию, содержащуюся в публичном выступлении в средствах массовой информации – по ч. 2 ст. 128.1 УК России («клевета»)», - написал Адучиев 20 февраля.

Напомним, что 10 февраля калмыцкое реготделение "Ассоциации юристов России" предложило учесть в Конституции право репрессированных народов на восстановление территориальной целостности.