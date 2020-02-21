Политологи указали на риски для оппозиции из-за возвращения Мерабишвили в политику

21 февраля 2020, 05:59

Возвращение Вано Мерабишвили в политику после освобождения из тюрьмы сопряжено с риском падения рейтинга оппозиции из-за ассоциирования его фигуры с негативной стороной периода правления Михаила Саакашвили. Мерабишвили предстоит бороться с черным пиаром со стороны властей, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля Мерабишвили, осужденный в 2016 году на шесть лет и девять месяцев лишения свободы, вышел на свободу. Он заявил, что продолжит "активно заниматься политикой", но еще не определился, с какой партией будет сотрудничать.

В 2016 году Вано Мерабишвили был приговорен к 6 годам и 9 месяцам заключения по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. В декабре 2017 года министерство по исполнению наказаний и пробации отказало Мерабишвили в условно-досрочном освобождении. 22 февраля 2019 года правительство Грузии выплатило Мерабишвили 4000 евро компенсации, установленной Европейским судом по правам человека за нарушение прав осужденного во время предварительного ареста. В апреле 2019 года Мерабишвили вновь было отказано в условно-досрочном освобождении. Защита назвала этот отказ политически мотивированным.

Возвращение Вано Мерабишвили в политику только ослабит оппозицию, считает грузинской политолог Гия Абашидзе.

"Я бы посоветовал Мерабишвили взять тайм-аут и не предпринимать политических шагов, потому что у многих жителей Грузии он ассоциируется с... преступлениями режима Саакашвили. Его присутствие может только негативно сказаться на рейтинге оппозиции", - сказал Абашидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Мерабишвили с большой вероятностью вновь будет заключен в тюрьму еще до выборов, полагает он. "Уже сегодня многие люди выражают негодование по поводу того, что Мерабишвили получил крайне малый срок", - отметил политолог.

Власти попытаются использовать против Мерабишвили все возможные средства, полагает профессор Черноморского международного университета Ника Читадзе.

"Сейчас начнется черный пиар со стороны власти. Чтобы противостоять этому, следует напомнить населению, какие реформы провел Мерабишвили - избавил МВД от коррупции, привел в полицию неравнодушных людей с активной позицией", - сказал Читадзе "Кавказскому узлу".

При этом Читадзе считает новое задержание Мерабишвили маловероятным. "Вероятность того, что Мерабишвили задержат, гораздо ниже, чем вероятность ареста [бывшего мэра Тбилиси] Гиги Угулавы, поскольку Запад уже выразил свое недовольство такими арестами, которые напоминают политическую расправу", - пояснил он.

Мерабишвили никогда не был сильным политиком "ввиду своей харизмы, косноязычия и поступков", считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

По его мнению, политика будут приглашать на малочисленные митинги шумной радикальной оппозиции, где он будет грозить кулаком основателю правящей "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили. При этом, как полагает блогер, правящая "Грузинская мечта" может использовать Мерабишвили против оппозиции.

"Почему я написал... что Вано Мерабишвили может стать козырем в руках Бидзины Иванишвили? Потому что Вано - одиозная фигура, вызывающая у очень многих в Грузии прямую ассоциацию с мерзейшими по своему цинизму делами, в том числе с убийством и насилием над людьми. Я не хочу даже проводить экскурсы в разгоны митингов и телекомпаний при Вано", - написал блогер 20 февраля в своем посте "Вано Мерабишвили освобожден. Имхо - может стать еще одним козырем в руках Иванишвили".

В 2004-2012 годах Мерабишвили возглавлял МВД Грузии, с июня по октябрь 2012 года занимал пост премьер-министра. Вано Мерабишвили также был генеральным секретарем партии "Единое национальное движение". В 2014 году Мерабишвили был осужден по обвинению в разгоне акции протеста, присвоении чужого имущества и растрате, а также по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Мерабишвили вину не признал, говорится в биографии Вано Мерабишвили, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Вано Мерабишвили возвращается к политике "с серьезным негативным бременем" периода правления Михаила Саакашвили, и его противники будут активно использовать этот негатив, считает профессор политологии университета Ильи Гия Нодия.

"Очевидно, что есть много очень неправильных действий, связанных с правлением "Национального движения", и некоторые из этих нарушений могут даже квалифицироваться как "преступления" (в юридическом, а не моральном смысле этого слова). Также ясно, что некоторые (довольно многие) из этих нарушений связаны с зоной ответственности Вано Мерабишвили... Когда он вернется в политику, ему придется ответить на многие неудобные вопросы", - написал Нодия на своей странице в Facebook, пост которого на русский язык перевела корреспондент "Кавказского узла".

Вместе с тем он считает, что Мерабишвили провел успешную полицейскую реформу, а его уголовное преследование в большей степени было политически мотивированным.

"В чем я не сомневаюсь, так это в том, что реальный мотив преследования Вано Мерабишвили правительством был политическим, а не правовым... С политической точки зрения для меня Вано Мерабишвили - это, прежде всего, человек, который вывел важное государственное учреждение - полицию - из состояния упадка и сделал действительно образцовым во всем регионе. Это делает его исторической фигурой для нашей страны", - отметил политолог.

Возвращение Вано Мерабишвили в политику укрепит оппозицию, считает грузинский политолог Гела Васадзе.

"В течение нескольких лет Мерабишвили возглавлял МВД, в которое входили и спецслужбы. Он обладает большим объемом информации, а кроме того, у него есть личные связи, поэтому его возвращение очень полезное приобретение для оппозиции", - заявил Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционеры оценили заявление Мерабишвили о возвращении в политику

Мерабишвили в настоящее время не занимает в "Едином национальном движении" никаких постов, сообщили 20 февраля "Кавказскому узлу" в пресс-службе ЕНД.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приветствовал освобождение Вано Мерабишвили и выразил ему свою поддержку. "Я горжусь его твердостью, упорством и стойкостью. И я согласен с его заявлением о том, что нужно покончить с властью Иванишвили, которая закончится не из-за наших личных чувств, а потому, что, как сказал Вано, наша страна нуждается в прогрессе и развитии", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook, пост которого на русский язык перевел корреспондент "Кавказского узла".

Вано Мерабишвили может примкнуть как к ЕНД, так и к отделившейся от этой партии в 2017 году "Европейской Грузии", считает грузинский политолог Торнике Шарашенидзе.

"Думаю, Мерабишвили постарается сотрудничать с обеими партиями, не исключаю, что будет исполнять роль медиатора, а еще больше не исключаю, что он и Саакашвили прекрасно наладят отношения", - цитирует слова Шарашенидзе "Эхо Кавказа".

Лидер партии "Единая Грузия» Нино Бурджанадзе уже заявила, что исключает любое сотрудничество с Вано Мерабишвили. По ее мнению, его возвращение в политику навредит оппозиции, поскольку многие жители видят в нем человека, который может вновь привести к власти Михаила Саакашвили.

"Значительная часть Грузии категорически против возвращения Саакашвили к власти. В этом случае Саакашвили, Мерабишвили и им подобные лишь поддерживают Иванишвили и его власть", - заявила Нино Бурджанадзе в эфире телеканала "Пирвели".