Прокуратура указала на крупное мошенничество при строительстве школы в Ингушетии

20 февраля 2020, 18:38

Генеральный директор нанятой ингушским минстроем фирм неоправданно завысил объемы работ по строительству школы в Малгобеке на 200 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

Минстрой Ингушетии в 2017 году нашел подрядчика и заключил с ним контракт на строительство школы в на 704 места в Малгобеке. В госконтракте на эти цели было предусмотрено 414 миллионов рублей, которые поступили на счет организации.

По завершении строительства фирма предоставила в минстрой Ингушетии акты о выполнении работ на 414 млн рублей, но сотрудники прокуратуры выявили завышение объемов и стоимости выполненных работ на более чем 200 млн рублей, сообщило сегодня надзорное ведомство. В отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщается на сайте прокуратуры Ингушетии

В 2018 году фирма, глава которой заподозрен в мошенничестве, была названа в числе подрядчиков, которые срывают сроки строительства соцобъектов в Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров, который был тогда главой республики, потребовал отстранить таких подрядчиков от строительства, писал "Интерфакс" 18 июля 2018 года.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело против руководителя подрядной фирмы "Бастион Плюс", который подозревается в хищении 15 млн рублей при строительстве детского сада в Кантышево.