Следствие ужесточило обвинение главному акушеру Армении

20 февраля 2020, 17:59

Директору института акушерства Размику Абрамяну предъявлено уточненное обвинение в разлучении ребенка с родителями. Суд в Ереване оставил его на свободе, но назначил залог.

Как сообщал "Кавказский узел", директора Республиканского института репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии Размика Абрамяна задержали в декабре 2019 года вместе с его заместителем и директором Ереванского дома ребенка. Суд отказался выполнить требование прокуратуры и оставил Абрамяна на свободе.

Служба нацбезопасности Армении в ноябре 2019 года заявила, что сотрудники роддома угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы тех могли усыновить граждане Италии. По версии следствия, двое граждан Армении помогли итальянцам усыновить более 30 детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов.

Сегодня суд вновь постановил оставить Размика Абрамяна на свободе, но при этом назначил ему залог в размере пяти миллионов драмов (около 10,4 тысячи долларов).

Генпрокуратура, в свою очередь, сообщила о предъявлении Абрамяну нового обвинения по статье "Незаконное разлучение ребенка с родителями", информировал сегодня "Sputnik Армения". О каком количестве эпизодов разлучения с детьми говорится в деле, в сообщении не уточняется.

Ранее против Абрамяна также было возбуждено дело по статье "Коммерческая взятка". Его заместителю Аршаку Джерджеряну предъявлено обвинение только по статье о разлучении ребенка, а директор Ереванского дома ребенка Лиана Карапетян обвинен по статьям о разлучении ребенка с родителями и служебном подлоге. Еще двое подозреваемых, Гарсанцян и Григорян, обвиняются в разлучении ребенка с родителями и попытке торговли детьми соответственно.