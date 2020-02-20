Политологи указали на кризис доверия к руководству оппозиционных партий в Волгоградской области

20 февраля 2020, 16:23

За два дня 11 членов ЛДПР в Волгоградской области покинули партию, объяснив это недоверием руководству реготделения. Недовольство работой местного обкома высказали и члены КПРФ в Волгограде. Политологи объяснили кризис доверия партийцев руководству тем, что политики действуют в интересах властей.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2019 года в Волгоградской области прошли выборы губернатора, депутатов облдумы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений. Наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о допущенных нарушениях, однако избирком утвердил итоги выборов.

11 членов ЛДПР в Волгоградской области покинули партию

Шесть членов Дубовского отделения ЛДПР 19 февраля объявили о своем выходе из партии, выразив недоверие руководителю реготделения Алексею Логинову. "Полностью провалена работа партии ЛДПР в регионе, ни о какой демократии говорить нельзя. Выборы прошлого года – это просто посмешище, от Дубовского отделения даже документы не были приняты региональным отделением", - сказал, в частности, депутат Дубовской гордумы от ЛДПР Иван Казаков на видео, адресованном СМИ.

"После прихода Логинова работа никак не проводится, в прошлом году от нашего отделения были кандидаты в органы местного самоуправления – в городское поселение, поселок. Так от нас не приняли даже списки. Я на сегодняшний день депутат думы городского поселения, но не от партии ЛДПР. А раньше я был депутатом от партии ЛДПР и в районной думе и в думе городского поселения. [...] Все, кто был готов на местах идти на выборы, не смогли этого сделать... Чтобы нормально работало Дубовское отделение, должен выбираться координатор, для этого должны собираться собрания, но этого нет", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Иван Казаков, уточнив, что Дубовское отделение ЛДПР насчитывает около 70 человек, а из партии вышел "актив".

О недоверии руководству реготделения сообщил и Эльдар Быстров, также покинувший Дубовское отделение ЛДПР. "Мы не разделяем политику регионального отделения, оно наносит вред партии. [...] Мы пытались из Дубовского района подать списки на выдвижение от ЛДПР, но ни один кандидат не был выдвинут. На партийные региональные конференции нас никогда не звали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Логинов сообщил 19 февраля, что "никакого оттока" из реготделения нет. "Ни в одном из отделений, в том числе в Дубовском. Те члены партии, которые давно показывали результаты, так и остаются, а которые временно к нам попали, они и уходят. То, что сегодня (19 февраля) произошло, это не массовый, а единичный случай", - сказал Логинов.

Никаких проблем с выдвижением кандидатов на прошлогодних выборах не было, заверил руководитель реготделения ЛДПР. "Те кандидаты, которых мы направляли, были зарегистрированы по области", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Вслед за однопартийцами из Дубовского отделения ЛДПР покинули, по словам источника в администрации области, еще пять членов Красноармейского отделения ЛДПР со стажем в партии более 10 лет. Один из активистов на условиях анонимности подтвердил эту информацию, объяснив решение недовольством руководством реготделения, пишет сегодня "Блокнот Волгоград".

"Нас стало раздражать отношение регионального штаба к районным организациям. Такое ощущение, что они себя почувствовали помещиками, а мы должны выполнять роль крепостных крестьян", - привело сегодня его слова издание, уточнив, что житель Ярославской области Алексей Логинов возглавил реготделение ЛДПР в 2019 году.

Члены КПРФ пригрозили волгоградскому обкому выходом из партии

Недовольство работой своих местных руководителей выразили 11 февраля и члены Краснооктябрьского районного отделения КПРФ в Волгограде. Они опубликовали обращение к зампредседателя ЦК КПРФ Юрию Афонину, в котором заявили о недоверии обкому и пригрозили выходом из партии. В частности, коммунисты рассказали, что даже протестные акции проводят самостоятельно, без согласования с обкомом, передал корреспондент "Кавказского узла".

Несогласие членов ЛДПР и КПРФ с руководителями связано с тем, что они "устали от диктата и своих партий, и главной парламентской партии «Единой России»", поскольку с "Единой Россией" многие действия других парламентских партий "согласовываются по причине их меньшинства в парламентах", предположила журналист Елена Шаркова.

"Некоторые члены этих партий хотят самостоятельности, хотят сами принимать решения и декларировать свои цели. Возможно, это хороший шаг по привлечению внимания к себе в преддверии будущей кампании выборов в Госдуму. Очень мало информационных поводов как у КПРФ, так и у ЛДПР, чтобы засветиться на региональном партийном небосклоне. И эти акции предпринимаются для того, чтобы привлечь внимание к деятельности партии", - озвучила корреспонденту "Кавказского узла" свою версию Елена Шаркова.

"Видимо, рядовые члены партий в первую очередь не согласны с тем, что на выборы выдвигаются кандидаты-спойлеры. Так, на выборы губернатора от ЛДПР шел Рублев, от КПРФ – Буров. Можно было от КПРФ выставить Таранцова, от ЛДПР хорошо пошел был Игорь Торощин. Но были выдвинуты кандидаты, выполняющие роль марионеток, им самим не нужен был этот пост. От Бурова и Рублева не было никакой критики в сторону действующего губернатора Бочарова. Людей типа Таранцова, которым нужна борьба, не пустили на выборы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин.

Кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Михаил Таранцов проиграл выборы конкуренту из "Единой России" Алексею Волоцкову. Он настаивает, что стал жертвой "черных политтехнологов". Однако суды отказались удовлетворить его иск об отмене выборов. Многие избиратели, желавшие проголосовать за Михаила Таранцова, были введены в заблуждение из-за участия в выборах в волгоградскую облдуму кандидата с похожей фамилией - Сергея Таранцева, указал в суде представитель члена КПРФ Анатолий Полунин. По его словам, избирателям, перепутавшим фамилии кандидатов, не выдавали новые бюллетени взамен испорченных.

Волгоградский обком КПРФ 19 февраля объявил, что опубликованная СМИ информация о выходе из партии рядовых членов не соответствует действительности. "В роли «обиженных и оскорбленных» выступают люди, уже не один раз предавшие Коммунистическую партию, не имеющие ничего общего с КПРФ, преследующие цели развала областной партийной организации и получения депутатских мандатов. [...] Заявления о якобы массовом выходе из партии несостоятельны", - говорится в сообщении на сайте комитета.

"Сейчас к системной политике и политикам колоссальное недоверие, поэтому восполнять этот выбывающий ресурс фактически некем. Но проблема в том, что время массовых партий в принципе прошло, поэтому партии особо этого выхода и не замечают. Все равно всем понятно, что выборы - это по большей части имитация и договорнячок. Были бы сильные отделения, то результаты выборов 2019 года были бы совершенно другими", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Сайгин.

По его словам, сейчас задача оппозиции - договариваться "не с людьми и членами партии, а больше с органами власти". "Пока им хватает того, что они получают. Я не знаю в Волгоградской области таких наивных людей которые бы верили, что руководство партии считается с ними. Одни делают вид, что борются за власть, другие – что им активно помогают. А это – банальный шантаж и торг по поводу ресурсов, а не попытка повлиять на политику партии", - высказал свою точку зрения Александр Сайгин.

Иного мнения придерживается политолог Константин Глушенок. "Каждое такое обращение имеет под собой реальные факты. По поводу ЛДПР – там все решения принимает один человек, Жириновский. Вся эта ситуация свидетельствует о том, что политическая система в России в виде многопартийности себя изживает, доверие к политическим партиям у людей ослабевает тотально. И касается это не только ЛДПР и коммунистов, но и «Справедливой России», и «Единой России». Это касается и членов партии, от которых ничего не зависит, и избирателей, которые голосуют за ту или иную партию. Они понимают, что та или иная партия вообще лишена смысла, потому что другие люди принимают решения вне партий. Политическая система находится в глубочайшем кризисе, который будет только углубляться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Глушенок.

Новости о выборах, которые проходили в прошлом году в южных регионах России, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Выборы-2019: юг России".