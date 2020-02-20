20 февраля 2020, 13:43

Два рыбака пропали в Светлоярском районе

Двое жителей Волгоградской области не вернулись с зимней рыбалки. Полицейские нашли сегодня их следы, ведущие к полынье.

Вечером 19 февраля жительница Светлоярского района сообщила полицейским, что ее муж и зять не вернулись с рыбалки, на которую уехали еще утром. В ночь на 20 февраля полицейские нашли машину пропавших. Она была закрыта и стояла на берегу затона близ села Райгород.

К поискам мужчин привлекут водолазов, со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Волгоградской области сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".

Сегодня были обнаружены следы пропавших рыбаков, ведущие к большой полынье на затоне. Водолазы еще не обследовали этот участок реки, отметили в полиции. Представитель ведомства также указал, что в этом районе сходятся два течения, что может сильно осложнить поиски тел, проинформировало волгоградское издание V1.

Публикация сопровождается видео, предоставленным региональным главком полиции. На нем видна покрытая льдом река и крупная полынья.

На сайте ГУ МВД по Волгоградской области к 13.43 мск 20 февраля не появилось информации о дальнейшем ходе поисков рыбаков.

Примечание:

"Спасатели нашли тела двух грузинских рыбаков", "Две недели продолжаются поиски пропавшего в Волгоградской области рыбака", "Спасатели ищут рыбака после опрокидывания лодки в Астраханской области".

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