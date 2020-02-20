Жительница Карачаевска пожаловалась на отказ в выдаче квартиры

20 февраля 2020, 07:21

Кристина Божко, которая стала сиротой в 12 лет, попросила прокуратуру Карачаево-Черкесии обязать чиновников предоставить ей квартиру. Пока девушке удалось добиться лишь включения ее в списки детей-сирот, претендующих на жилье.

Сообщение от Кристины Божко поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 13 февраля. Девушка указала, что является сиротой, и ей требуется помощь. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" 19 февраля связался с автором сообщения, 25-летней Кристиной Божко, которая пожаловалась, что не может, как и ее брат, добиться получения отдельной квартиры из специализированного фонда города Черкесска, где она родилась и выросла.

Божко рассказала историю своего детства. В возрасте 12 лет она лишила матери, которая была убита. После этого они с братом проживали с отцом, который умер в 2010 году, а затем с бабушкой, умершей годом позже. После этого до совершеннолетия их опекуном был брат отца.

Сейчас девушка проживает с пятилетним сыном в квартире бабушки в Карачаевске, где ей принадлежит на правах собственности пять квадратных метров. При этом сособственники хотят продать квартиру, и Божко опасается, что окажется на улице.

По словам девушки, она ранее обращались к республиканским чиновникам, но они говорили, что она "упустила свое право на получение жилья", так как является собственницей пяти квадратных метров в квартире, которая принадлежала бабушке, а также потому, что ей на тот момент уже исполнилось 23 года, и она "опоздала" реализовать свое право.

В 2019 году девушка, по ее словам, обратилась в прокуратуру республики, а также к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, после чего ее и брата включили в списки детей-сирот. В список ее внесли 5 июля 2019 года, а в январе 2020 года поставили в "очередь имеющих право на получение жилья".

"Куда я только ни писала, как и мой брат и другие дети-сироты, но эффекта не было никакого. Шли одни отписки. Но после моего обращения к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой кое-что сдвинулось. Она передала мои документы в республиканскую прокуратуру [...] И благодаря обращению уполномоченного, прокуратура, наконец, по закону взглянула на отказ министерства образования вносить меня в список сирот и выдавать квартиру. Прокурор опротестовал отказ включения меня в список льготников, и меня включили в список детей-сирот", - рассказала Божко.

По словам девушки, в списке она числится под номером 141. Она также отметила, что ее брат тоже ожидает получения квартиры.

Заместитель директора Центра правовой помощи "Содействие" Наталья Юнусова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "Верховный суд России пояснил, что вообще незаконно установление каких-либо очередей". "В федеральном законодательстве четко прописано, что по достижении 18 лет сироты должны получить жилье", - отметила она. Кроме того, по ее словам, если у сироты есть решение о внеочередном предоставлении жилья, то надо "работать с приставами".

В ответе из прокуратуры Карачаево-Черкесии от 30 апреля 2019 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что ведомство "вынесло протест на приказ министра образования и науки КЧР [...] об отказе во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда, как противоречащий федеральному законодательству". В ответе также говорится, что "протест находится на рассмотрении".

После этого на имя Божко поступил ответ от 18 ноября 2019 года из министерства образования республики, в котором говорится о включении ее в список детей-сирот.

В ответе из прокуратуры Карачаево-Черкесии от 8 ноября 2019 года, также поступившем на имя Божко, говорится, что для приобретения жилых помещений "лицам, оставшимся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте [...] в 2019 году предусмотрено выделение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов в размере 40 млн рублей, что недостаточно для обеспечения министерством имущественных и земельных отношений КЧР жилыми помещениями в текущем году граждан, состоящих в общем списке детей-сирот".

"В связи с этим ваше право на обеспечение жилым помещением может быть восстановлено только в судебном порядке", - говорится в ответе за подписью зампрокурора республики А. Гербекова.

В ответе также указывается, что по состоянию на 2019 год в списках детей-сирот, имеющих право на внеочередное получение жилья по достижении 18-летнего возраста, состоят 539 человек.

Денег, для того чтобы приобрести всем сиротам Карачаево-Черкесии квартиры за один год, действительно не хватает, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону сотрудник министерства образования республики.

По словам девушки, 19 февраля она повторно направила по почте в прокуратуру Карачаево-Черкесии заявление, в котором попросила защитить ее жилищные права. "Прошу оказать содействие в получении жилья. До сих пор жильем не обеспечена", - написала Божко.

По словам юриста Романа Шикарева, "никакой очереди такой категории граждан, как дети-сироты, не существует". "Согласно действующему законодательству, жилье власти обязаны предоставлять сразу, как только человеку исполняется 18 лет", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", сославшись при этом на статью 8 федерального закона №159 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

При этом он отметил, что Кристина Божко поступила правильно, написав обращение в прокуратуру с просьбой о понуждении чиновников предоставить ей жилье. "Такие иски более действенны, чем пустая переписка с чиновниками", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шикарев.