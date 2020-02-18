18 февраля 2020, 12:58

Жители двух сел Ингушетии остались без газа 

Газоснабжение отключено на время аварийных работ в двух сельских поселениях Назрановского района.

В зону отключения газа попали жители сельских поселений Кантышево и Долаково, сообщили в АО "Газпром газораспределение Назрань".

"В связи с проведением внеплановых аварийно-ремонтных работ приостановлена подача газа с 9:00 (мск)", - цитирует представителя компании "Интерфакс".

По данным газовщиков, завершить аварийные работы планируется сегодня в 15.00 мск.

Число людей, оказавшихся в зоне отключения газоснабжения, не уточняется. В Кантышево, согласно данным Росстата на 2019 год, проживает 17 989 человек, в Долаково - 7 158.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 апреля 2019 года в результате ДТП в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района был поврежден газопровод, в зону отключения газа попали 1 372 абонента. В тот же день подача газа была возобновлена

Примечание:

"Подача газа жителям Ингушетии восстановлена", "ФАС в Ингушетии оштрафовал газовиков на 140 млн рублей", "Второй ребенок умер после взрыва газа в Назрани".

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