18 февраля 2020, 12:58
Жители двух сел Ингушетии остались без газа
Газоснабжение отключено на время аварийных работ в двух сельских поселениях Назрановского района.
В зону отключения газа попали жители сельских поселений Кантышево и Долаково, сообщили в АО "Газпром газораспределение Назрань".
"В связи с проведением внеплановых аварийно-ремонтных работ приостановлена подача газа с 9:00 (мск)", - цитирует представителя компании "Интерфакс".
По данным газовщиков, завершить аварийные работы планируется сегодня в 15.00 мск.
Число людей, оказавшихся в зоне отключения газоснабжения, не уточняется. В Кантышево, согласно данным Росстата на 2019 год, проживает 17 989 человек, в Долаково - 7 158.
"Кавказский узел" ранее писал, что 25 апреля 2019 года в результате ДТП в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района был поврежден газопровод, в зону отключения газа попали 1 372 абонента. В тот же день подача газа была возобновлена.
"Подача газа жителям Ингушетии восстановлена", "ФАС в Ингушетии оштрафовал газовиков на 140 млн рублей", "Второй ребенок умер после взрыва газа в Назрани".
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