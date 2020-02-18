Гянджа. Азербайджан. Скриншот видео White City https://www.youtube.com/watch?v=t-7RnVIl_1s

18 февраля 2020, 08:30

Процесс по делу о беспорядках в Гяндже отложен на неопределенное время

В ходе слушаний по делу Юниса Сафарова и других обвиняемых в участии в гянджинских событиях защита попросила перенести процесс в Гянджу либо в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Суд решил направить ходатайство для рассмотрения в Гянджинский апелляционный суд и отложил процесс на неопределенное время.

Как сообщал "Кавказский узел", в Баку 7 и 8 января прошло подготовительное заседание по делу Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на мэра Гянджи Эльмара Велиева, и еще других подозреваемых. Во время слушаний по существу 16 января Сафаров потребовал от суда обеспечить гласность процесса, а также заявил о нарушении своих прав на свидания с близкими и телефонные разговоры в СИЗО. Адвокат Юниса Сафарова 17 января не смог пройти к своему подзащитному в Бакинский СИЗО-1. Защита сочла это нарушением прав, как адвоката, так и обвиняемого.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики характеризовали покушение как теракт и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого начались массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в митинге в Гяндже, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

В Сабунчинском районном суде Баку 17 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, сообщило в тот же день агентство "Туран".

В начале заседания адвокаты ходатайствовали о проведении процесса в Гяндже либо в Бакинском суде по тяжким преступлениям, поскольку зал Сабунчинского суда крайне мал.

В ходе процесса адвокат Юниса Сафарова Назим Мусаев выразил протест против рассмотрения дела в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

Председатель Гянджинского суда по тяжким преступлениям Натиг Алиев, по данным адвоката Назима Мусаева, имеет родственные связи с потерпевшим Эльмаром Велиевым, поэтому защита потребовала отвода состава суда. Дело, по мнению адвокатов, не может рассматриваться в этом суде и должно быть отправлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, информировало 17 февраля Apa.az.

Суд принял решение направить ходатайство для рассмотрения в Гянджинский апелляционный суд. Процесс отложен на неопределенное время, сообщило 17 февраля на своем сайте Meydan.tv.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также можно ознакомиться с материалом "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Россия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого по делу о беспорядках в Гяндже", "Суд в Баку навязал Юнису Сафарову государственного защитника", "Родители осужденных по "Гянджинскому делу" провели протестную акцию".

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