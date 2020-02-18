Один из обвиняемых по делу о ЧВК на Кубани признал вину

18 февраля 2020, 05:37

Житель Краснодарского края, обвиняемый в причастности к преступному сообществу, созданному на основе частной военной компании "Е.Н.О.Т.", признал вину и пошел на сделку со следствием, второй заявил о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года сотрудники силовых структур из Краснодарского края провели обыск у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой. Редакция пожаловалась на действия силовиков, связав обыски с материалами о частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", представители которой подозреваются в совершении преступлений на Кубани.

Следственные действия в отношении двух жителей Кубани, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, созданному на основе общественной организации "Единые народные общинные товарищества", известной как частная военная компания "Е.Н.О.Т.", завершены Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю, пишет сегодня, 8 февраля "Коммерсант".

По данным издания, один из обвиняемых признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, тогда как другой себя виновным не признал.

Эпизоды, связанные с обоими фигурантами, были выделены в отдельное производство, и жителям Кубани инкриминируются статья 210 (участие в преступном сообществе), статья 163 (вымогательство), статья 139 (незаконное проникновение в жилище) и статья 127 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом изданию рассказала адвокат одного из обвиняемых Николай Фомин, который пожаловался на то, что следствие так и не предоставило ему возможность ознакомиться с материалами дела.

По данным следствия, оба обвиняемых в августе 2018 года пытались заставить жителя Туапсинского района отказаться от прав на земельный участок и в ходе ссоры ударили потерпевшего по лицу. Адвокат при этом в интервью изданию назвал этот инцидент "абсолютно бытовым случаем".

По словам защитника, с "Единым народным общинным товариществом" его подзащитного связывает лишь то, что он учил членов организации приемам самообороны и стрельбе из пневматической винтовки на военно-патриотических сборах.

Следствие, однако, считает, что подзащитный Фомина в период прохождения службы по контракту учил участников "Е.Н.О.Т." рукопашному бою и помогал им, когда они выезжали в "гуманитарные командировки" на Донбасс. Второй фигурант дела, который признал вину, по версии следствия, занимался техническим обеспечением организации и отвечал за сохранность средств защиты, в том числе бронежилетов.

Частная военная компания "Е.Н.О.Т. корп.", она же региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества", отправляла своих членов в зону боевых действий на востоке Украины. В начале 2019 года организация фактически прекратила свое существование, а ее бывших участников начали привлекать по уголовным делам, в частности по делу о вымогательстве в Туапсе, говорится в материале Юлии Полухиной "«Еноты» в клетке", опубликованном "Новой газетой" 22 февраля 2019 года.

Региональная общественная организация содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи "Единые народные общинные товарищества" (РОО "Е.Н.О.Т.") зарегистрирована в Москве в 2016 году, пишет РБК.

В октябре 2019 года, по данным издания, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю заявил, что деятельность организации преступна и вынес пять постановлений о возбуждении уголовных дел. Согласно материалам уголовного дела, "фактически целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападениями и другими неправомерными действиями".

Следствие считает, что руководство организации получало приказы от двух представителей одной из силовых структур Российской Федерации. Исполнением приказов занимались члены "Е.Н.О.Т."

7 февраля Краснодарский гарнизонный военный суд заключил под стражу до 19 марта одного из упомянутых сотрудников силовых структур, обвиненного в причастности к созданию "Е.Н.О.Т.", информирует "Югополис".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей организации "Единые народные общинные товарищества" относительно обвинений, предъявленных ее членам.

"Кавказский узел" писал о деятельности российских частных военных компаний, в частности о ЧВК "Вагнер", чья деятельность тоже связана с Краснодарским краем. С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев. "Вагнеровцы" при подготовке пользуются теми же полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ, хотя формально они не связаны с Минобороны России.