Врач в Карачаево-Черкесии предупрежден об увольнении после драки с пациентом

17 февраля 2020, 20:43

Хирург в Малокарачаевском районе пожаловался в полицию на то, что был избит посетителем. Врач сам спровоцировал драку оскорблением пациента и будет уволен, заявил министр здравоохранения Карачаево-Черкесии.

Врач-хирург больницы в Малокарачаевском районе обратился в полицию, заявив, что 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения.

"Лицо, на которое указал потерпевший, опрошено. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отчиталось сегодня управление МВД по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Драка произошла в больнице села Учкекен 14 февраля. В ней участвовали пациент на костылях и дежурный врач, грубо и с оскорблением отреагировавший на просьбу о помощи. Инцидент попал на видеозапись, она опубликована на Telegram-канале "Дело 09". "Кавказский узел" не публикует это видео из-за наличия там нецензурной лексики, но приводит скриншот из него.

На видео мужчина на костылях передает бумаги человеку в голубой спецодежде. За ними стоит еще один человек, который затем подходит и неожиданно наносит мужчине в спецодежде удар. Тот падает, но встает и бросается на нападавшего. Дерущиеся падают на человека с костылями, все трое оказываются на полу. К ним подбегает четвертый мужчина, в черной одежде, который пытается разнять дерущихся. Несмотря на это, человек в спецодежде хватает за ногу одного из лежащих и тянет на себя.

Врач оскорбил пациента и спровоцировал драку, считает министр здравоохранения республики Казим Шаманов. "Я видел видео, попавшее в сеть, оно же попало в следственные органы. Они, наверное, возбудят дело и будут разбираться. Для меня однозначно понятно, что данный человек - случайный в нашей профессии, в нашей республике он дальше работать не будет. Прав [ли] он, не прав [ли] в данной ситуации. Он перешел определенную грань", - процитировал Шаманова "Интерфакс".

На сайте Малокарачаевской центральной районной больницы, по состоянию на 20.40 мск 17 февраля, нет информации о произошедшей драке, а на сайте республиканского управления Следкома отсутствуют данные о возбуждении дела в связи с дракой. Комментариями врача относительно слов главы Минздрава "Кавказский узел" не располагает.