Умер осужденный по делу о каннибализме краснодарец

17 февраля 2020, 18:53

Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и надругательство над телом умершей, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону, сообщили сегодня его адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева суд приговорил 28 июня 2019 года к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей. Бакшеев заявил о своей невиновности и подал апелляцию на приговор.

Ранее общественный защитник Бакшеева Юлия Федотова отметила, что в основу приговора положены полученные с нарушением доказательства, а адвокат Алексей Аванесян заявлял, что собственное расследование установило предполагаемых убийц.

О смерти Дмитрия Бакшеева сообщила его защитник, юрист Юлия Федотова сегодня на своей странице в Facebook.

«Дмитрий скончался вчера (16 февраля – прим. «Кавказского узла») в тюремной больнице Ростова. Мы с Алексеем Аванесяном едем туда для выяснения обстоятельств. По итогам сообщим», - написала Юлия Федотова.

В комментариях она отметила, что приговор Бакшееву уже вступил в силу. Федотова ответила утвердительно на вопрос одного из пользователей соцсети о том, был ли Бакшеев «на этапе».

Алексей Аванесян на своей странице в Facebook сделал репост записи Юлии Федотовой, поместив там же фото Дмитрия Бакшеева с надписью, в которой говорится, что он никого не убивал.

Вместе с Дмитрием Бакшеевым по делу о каннибализме проходила его жена Наталья Бакшеева. При обыске в их доме были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. Суд признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии.

Адвокаты Бакшеевых обвиняли СМИ в раздувании скандала. По их словам, дезинформацию о причастности Дмитрия и Натальи Бакшеевых к 30 убийствам и каннибализму в Краснодаре распространили через СМИ силовики, при этом результаты экспертизы мяса из холодильника супругов противоречивы.