Смягчен приговор главе филиала "Россельхозбанка" в Северной Осетии

17 февраля 2020, 17:48

Суд на четыре месяца сократил условный срок бывшему директору североосетинского филиала "Россельхозбанка" Тамерлану Каджаеву, признанному виновным по делу о махинациях.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года Советский районный суд Владикавказа вынес приговоры бывшему директору североосетинского филиала "Россельхозбанка" Тамерлану Каджаеву и еще пятерым фигурантам дела о незаконных операциях в банке. Каджаеву суд назначил ему 2,5 года условного лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Его подельники получили условные сроки от двух до четырех лет.

По версии следствия, директор банка не мешал осуществлять "незаконные банковские операции" по расчетному счету одной из компаний, открытому в Россельхозбанке, а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через счета которых по семи поддельным платежным поручениям деньги были переведены на счета подконтрольных лиц. Всего преступная группа, согласно приговору суда, незаконно перевела 45 миллионов рублей.

Осужденные обжаловали приговор в Верховном суде Северной Осетии. По результатам рассмотрения кассационной жалобы был изменен приговор только одному из них - Тамерлану Каджаеву. Срок наказания снижен ему на четыре месяца, до двух лет и двух месяцев. Ему по-прежнему запрещено в течение года занимать руководящие должности в банковской системе, решение о штрафе в 300 тысяч рублей также оставлено в силе.

Осужденные по тому же делу Сослан Калицев, Валерий Цагаев и Иван Душенин приговорены к двум годам условного лишения свободы каждый, причем Душенин должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Олегу Савинскому назначено три года условного лишения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. Наиболее строгое наказание назначено бывшему начальнику криминальной милиции ОВД Промышленного района – четыре года условного лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Северной Осетии сообщил сегодня "15 регион".

На сайте Верховного суда Северной Осетии к 17.48 мск 17 февраля не появилось информации относительно результатов рассмотрения кассационной жалобы, а на сайте республиканской прокуратуры - реакции на смягчение приговора Каджаеву.