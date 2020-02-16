Рейс Ереван - Москва задержан из-за поломки самолета

16 февраля 2020, 23:59

Вылет авиарейса из Еревана в Москву, запланированный на сегодня, отложен из-за неполадки в работе двигателей самолета, сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

Вылет самолета не состоялся "из-за нестабильной работы двигателей самолета А321 авиакомпании Норд Винд". Самолёт вернулся на стоянку аэропорта "Звартноц", сообщила сегодня пресс-служба Комитет гражданской авиации Армении.

Экипаж и пассажиры не пострадали, сообщил "Интерфакс".

Планируемое время вылета рейса N4 378 Ереван - Москва 03.00 17 февраля (02.00 мск), указано на сайте аэропорта "Звартноц". Изначально вылет был запланирован на 19.00 (18.00 мск).

Самолет из Еревана прибудет в московский аэропорт "Шереметьево" в 05.00 мск 17 февраля, указано на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября 2019 года Boeing 737-500 авиакомпании "Армения", летевший из Еревана в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону по техническим причинам.