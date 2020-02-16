Спасатели нашли тело пропавшей в горах Грузии туристки

16 февраля 2020, 11:03

Пропавшая после схода лавины на горнолыжном курорте Гудаури туристка из России найдена мертвой, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Спасателям удалось найти троих из них, поиски еще одной пропавшей были приостановлены из-за наступления ночи.

Работы по поиску туристки были возоновлены в 8.30 по местному времени (7.30 мск), спустя чуть менее часа было найдено тело женщины приблизительно 22-25 лет, приводит сегодня сообщение главы спасательной службы "Компании развития горных курортов" Вако Дундуа "Спутник-Грузия". Тело погибшей передали в прозэктуру, отметил спасатель.

Туристы попали под лавину в запрещенной для катания зоне, у них не было оборудования, которое обязаны использовать экстремалы на нетронутых склонах, пишет со ссылкой на сотрудника компании "Новости Грузия".