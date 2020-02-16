16 февраля 2020, 02:44
Сочинская пенсионерка на пикете потребовала освободить политзеков
Пенсионерка из Лазаревского района Галина Лазорская провела одиночный пикет перед администрацией Сочи, на котором потребовала освободить политзаключенных. По словам пенсионерки, ее возмутило дело "Сети".
Акция продолжалась около часа, пенсионерка стояла с двумя плакатами. На одно было написано: "Требуем референдум по Конституции за смену власти", на другом: "Свободу политзаключенным!". К Галине Лазорской во время пикета подходили двое полицейских в форме, один казак и человек в штатском, интересовались ее именем и фотографировали ее и плакаты. Женщина заявила, что она ничего противозаконного не делает и это ее конституционное право - отстаивать свои права путем проведения одиночного пикета. Стражи порядка с ней согласились и после кратковременной беседы отошли от женщины. Проходящие мимо люди останавливались, читали ее плакаты, передает корреспондент "Кавказского узла".
"Я пенсионерка. Никогда не выходила на пикеты. Но когда я увидела в интернете ролик о приговоре по делу «Сети», то я была настолько возмущена, что не могла оставаться в стороне, как мать и бабушка, как гражданка и патриотка нашей страны. До каких пор с наших детей будут делать рабов?" - сказала Галина Лазорская корреспонденту после пикета.
Дело «Сети» или «Пензенское дело» — дело об организации под названием «Сеть», ячейки которой, по версии силовиков и суда, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. По делу "Сети" правоохранители арестовали одиннадцать человек, которым были предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. Задержанные заявили, что подверглись пыткам. Обвиняемые были приговорены к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы
"Мой выход с плакатами - это крик души. Мне очень жаль, что люди все это терпят и боятся. Я не боюсь и поэтому вышла, чтобы обратить внимание людей на то, что так жить больше нельзя. Я патриотка своей страны. Я ее люблю и считаю, что все люди моей страны должны быть счастливы и благополучны, а не довольствоваться мизерными пенсиями и зарплатами. Мне 62 года. Я проработала всю жизнь и продолжаю работать, так как моя пенсия всего 11 000 рублей. Я не хочу рыться в мусорных баках и искать там себе пропитание, потому что на такую пенсию можно только голодать", - сказала Галина Лазорская.
Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"