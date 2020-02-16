Сочинская пенсионерка на пикете потребовала освободить политзеков

16 февраля 2020, 02:44

Пенсионерка из Лазаревского района Галина Лазорская провела одиночный пикет перед администрацией Сочи, на котором потребовала освободить политзаключенных. По словам пенсионерки, ее возмутило дело "Сети".

Акция продолжалась около часа, пенсионерка стояла с двумя плакатами. На одно было написано: "Требуем референдум по Конституции за смену власти", на другом: "Свободу политзаключенным!". К Галине Лазорской во время пикета подходили двое полицейских в форме, один казак и человек в штатском, интересовались ее именем и фотографировали ее и плакаты. Женщина заявила, что она ничего противозаконного не делает и это ее конституционное право - отстаивать свои права путем проведения одиночного пикета. Стражи порядка с ней согласились и после кратковременной беседы отошли от женщины. Проходящие мимо люди останавливались, читали ее плакаты, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Я пенсионерка. Никогда не выходила на пикеты. Но когда я увидела в интернете ролик о приговоре по делу «Сети», то я была настолько возмущена, что не могла оставаться в стороне, как мать и бабушка, как гражданка и патриотка нашей страны. До каких пор с наших детей будут делать рабов?" - сказала Галина Лазорская корреспонденту после пикета.

Дело «Сети» или «Пензенское дело» — дело об организации под названием «Сеть», ячейки которой, по версии силовиков и суда, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. По делу "Сети" правоохранители арестовали одиннадцать человек, которым были предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. Задержанные заявили, что подверглись пыткам. Обвиняемые были приговорены к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы

"Мой выход с плакатами - это крик души. Мне очень жаль, что люди все это терпят и боятся. Я не боюсь и поэтому вышла, чтобы обратить внимание людей на то, что так жить больше нельзя. Я патриотка своей страны. Я ее люблю и считаю, что все люди моей страны должны быть счастливы и благополучны, а не довольствоваться мизерными пенсиями и зарплатами. Мне 62 года. Я проработала всю жизнь и продолжаю работать, так как моя пенсия всего 11 000 рублей. Я не хочу рыться в мусорных баках и искать там себе пропитание, потому что на такую пенсию можно только голодать", - сказала Галина Лазорская.