Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Азербайджана

15 февраля 2020, 19:02

Подземный толчок зафиксирован в акватории Каспийского моря в 12 километрах от азербайджанского поселка Зиря. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Сейсмособытие произошло сегодня в 17.49 по местному времени (16.49 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от поселка Зиря в Хазарском районе Баку и в 46 километрах от самой столицы Азербайджана, следует из информации, опубликованной на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

На сайте МЧС Азербайджана сегодня к 19.00 мск нет информации о сейсмособытии.

"Кавказский узел" ранее писал о двух землетрясениях за сутки в Азербайджане в августе 2019 года. Подземные толчки магнитудой 4,9 и 4 были зарегистрированы в Загатальском районе Азербайджана. Информации о пострадавших также не было.