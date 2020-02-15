15 февраля 2020, 19:02

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Азербайджана

Подземный толчок зафиксирован в акватории Каспийского моря в 12 километрах от азербайджанского поселка Зиря. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Сейсмособытие произошло сегодня в 17.49 по местному времени (16.49 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от поселка Зиря в Хазарском районе Баку и в 46 километрах от самой столицы Азербайджана, следует из информации, опубликованной на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

На сайте МЧС Азербайджана сегодня к 19.00 мск нет информации о сейсмособытии.

"Кавказский узел" ранее писал о двух землетрясениях за сутки в Азербайджане в августе 2019 года. Подземные толчки магнитудой 4,9 и 4 были зарегистрированы в Загатальском районе Азербайджана. Информации о пострадавших также не было.

Примечание:

"Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения".

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