15 февраля 2020, 19:02
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Азербайджана
Подземный толчок зафиксирован в акватории Каспийского моря в 12 километрах от азербайджанского поселка Зиря. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Сейсмособытие произошло сегодня в 17.49 по местному времени (16.49 мск).
Эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от поселка Зиря в Хазарском районе Баку и в 46 километрах от самой столицы Азербайджана, следует из информации, опубликованной на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
На сайте МЧС Азербайджана сегодня к 19.00 мск нет информации о сейсмособытии.
"Кавказский узел" ранее писал о двух землетрясениях за сутки в Азербайджане в августе 2019 года. Подземные толчки магнитудой 4,9 и 4 были зарегистрированы в Загатальском районе Азербайджана. Информации о пострадавших также не было.
"Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения".
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