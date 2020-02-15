15 февраля 2020, 12:46

Чемпион сочинской Олимпиады Евгений Устюгов лишен золотой медали

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Евгения Устюгова за употребление допинга, в результате российская сборная лишилась первенства в медальном зачете Олимпиады 2014 года.

Как писал "Кавказский узел", мужская сборная России по биатлону победила в эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Золотая медаль, завоеванная спортсменами, стала 11 для российской сборной на международных соревнованиях. Благодаря ей Россия вырвалась в лидеры медального зачета.

Сборная России завоевала на Играх-2014 33 медали, однако в ноябре 2017 года опустилась с первого места в медальном зачете на шестое - после того, как Международный олимпийский комитет аннулировал результаты выступлений российских участников Олимпиады. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам. Сборной России были возвращены девять наград, и она с 11 медалями снова стала лидером медального зачета.

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил об употреблении допинга российским биатлонистом Евгением Устюговым. "Антидопинговая комиссия обвиняет <...> Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных после изучения проб московской лаборатории от 2013 года", - говорится в сообщении пресс-службы IBU. Союз биатлонистов отметил, что спортсмен имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Скриншот сообщения об обжаловании дисквалификации Евгения Устюгова, https://t.me/pdmnews/26208По данным российского антидопингового агентства, Устюгов обвиняется в нарушении антидопинговых правил в 2013 и 2014 годах, со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую сообщил сегодня "Интерфакс".

Евгений Устюгов лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года. Международный союз биатлонистов принял решение о двухлетней дисквалификации Устюгова. Из-за санкций в отношении Устюгова другие биатлонисты - Шипулин, Малышко и Волков - также могут лишиться золотых наград Игр в Сочи, передал сегодня ТАСС.

Лишение золотой медали эстафетной сборной России означает, что в общем зачете Игр-2014 российская сборная опускается на второе место, информировала сегодня "Российская газета".

По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, Евгений Устюгов оспорит решение Международного союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде, сообщил сегодня Telegram-канал "Подъем". "Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением этой информации, на сайте Союза биатлонистов России к 12.46 мск 15 февраля она отсутствует.

Примечание:

"Федерация бокса наградила Ласицкене вместо федерации легкой атлетики", "Ласицкене выиграла чемпионат России", "Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Швейцарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 февраля 2020, 13:50

  • Милашина получила угрозу убийством спустя неделю после избиения в Грозном

    Автор письма в редакцию "Новой газеты" пригрозила журналистке Елене Милашиной "смертным приговором" за публикации о Чечне и Рамзане Кадырове. В другой угрозе, распространенной в соцсетях, недавнее нападение на Милашину в Грозном названо предупреждением для сотрудников Правозащитного центра "Мемориал".

15 февраля 2020, 11:47

  • 2 Жители Чечни не поверили статистике роста зарплат

    За 2019 год средняя зарплата выросла на 6% и достигла 27,6 тысячи рублей, заявил Чеченстат. Работодатели в основном предлагают гораздо меньшие деньги, прибавок к зарплате в течение года не было, заявили жители республики.

15 февраля 2020, 10:50

15 февраля 2020, 10:07

15 февраля 2020, 09:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи