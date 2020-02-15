Чемпион сочинской Олимпиады Евгений Устюгов лишен золотой медали

15 февраля 2020, 12:46

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Евгения Устюгова за употребление допинга, в результате российская сборная лишилась первенства в медальном зачете Олимпиады 2014 года.

Как писал "Кавказский узел", мужская сборная России по биатлону победила в эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Золотая медаль, завоеванная спортсменами, стала 11 для российской сборной на международных соревнованиях. Благодаря ей Россия вырвалась в лидеры медального зачета.

Сборная России завоевала на Играх-2014 33 медали, однако в ноябре 2017 года опустилась с первого места в медальном зачете на шестое - после того, как Международный олимпийский комитет аннулировал результаты выступлений российских участников Олимпиады. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам. Сборной России были возвращены девять наград, и она с 11 медалями снова стала лидером медального зачета.

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил об употреблении допинга российским биатлонистом Евгением Устюговым. "Антидопинговая комиссия обвиняет <...> Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных после изучения проб московской лаборатории от 2013 года", - говорится в сообщении пресс-службы IBU. Союз биатлонистов отметил, что спортсмен имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

По данным российского антидопингового агентства, Устюгов обвиняется в нарушении антидопинговых правил в 2013 и 2014 годах, со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую сообщил сегодня "Интерфакс".

Евгений Устюгов лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года. Международный союз биатлонистов принял решение о двухлетней дисквалификации Устюгова. Из-за санкций в отношении Устюгова другие биатлонисты - Шипулин, Малышко и Волков - также могут лишиться золотых наград Игр в Сочи, передал сегодня ТАСС.

Лишение золотой медали эстафетной сборной России означает, что в общем зачете Игр-2014 российская сборная опускается на второе место, информировала сегодня "Российская газета".

По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, Евгений Устюгов оспорит решение Международного союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде, сообщил сегодня Telegram-канал "Подъем". "Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением этой информации, на сайте Союза биатлонистов России к 12.46 мск 15 февраля она отсутствует.