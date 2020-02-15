Трое рабочих пострадали на строительстве автомагистрали в Грузии

15 февраля 2020, 10:07

Ангар рухнул на трех строителей Рикотской автомагистрали, один из них в реанимации. Китайская компания, на которую работали пострадавшие, грубо нарушает нормы безопасности, заявили грузинские профсоюзы.

Как писал "Кавказский узел", для Грузии актуальна проблема соблюдения норм безопасности при строительстве. Так, 5 февраля рабочий разбился насмерть при падении со строящегося здания в Тбилиси, его напарник был госпитализирован с травмами.

Несмотря на протесты профсоюзов, в марте 2018 года в Грузии был принят закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

14 февраля произошло обрушение крыши рабочего объекта на строительстве Рикотской автомагистрали. По данным Нового профсоюза железнодорожников, под обломки попали трое рабочих. Двое получили легкие травмы, один госпитализирован в Кутаисскую реферальную больницу.



МВД Грузии подтвердило травмирование одного рабочего и завело в связи с этим дело по уголовной статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", сообщила поздно вечером 1 февраля "Грузия Online".

В декабре 2017 года Министерство финансов Грузии и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о выделении 16,9 миллиона евро на проведение работ по расширению автобана в районе Рикотского перевала. Построенный там еще в 1983 году 1750-метровый Рикотский тоннель соединяет Западную и Восточную Грузию, делая путь через сложный горный перевал более коротким и безопасным.

Инцидент произошел близ села Убиса Харагаульского района. По словам очевидцев, навес, который использовали как арматурный цех, обвалился под тяжестью выпавшего снега. Согласно информации Кутаисского центра интервенционной медицины, у 64-летнего рабочего сломаны семь ребер, ушибы по всему телу. Его поместили в реанимационное отделение, но угрозы жизни нет, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Работы на автомагистрали не в первый раз проходят с грубым нарушением установленных норм безопасности, заявили представители сразу нескольких профсоюзных организаций. При этом представители китайской компанией Hunan Road and Bridge Construction Group, которая занимается строительством автобана, воздержались от комментариев.

Эта компания строит в Грузии один из сложнейших участков скоростной автомагистрали на перевале Рикоти, Хеви - Убиса, который является частью скоростной автомагистрали Восток - Запад. Между селами планируется проложить четырехполосную дорогу, а также построить 35 мостов общей протяженностью 8,3 км и 20 тоннелей протяженностью 9,4 км. Строительство этого участка автобана должно завершиться в июне 2024 года, информировало издание.