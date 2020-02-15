Источник сообщил о задержании Тимура Бганбы в Москве

15 февраля 2020, 01:36

Правоохранители задержали в Москве бывшего руководителя Сбербанка Абхазии Тимура Бганбу по делу о превышении полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника в правоохранительных органах, Тимур Бганба был задержан на Петровском бульваре.

Бганбу задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщил со ссылкой на свой источник 14 февраля ТАСС.

Бганба был объявлен в розыск в Абхазии в июле 2018 года, в сентябре того же года стало известно, что он вместе с семьей находится в Москве. После этого бывшего банкира объявили в розыск на территории России, в октябре было вынесено решение о его заочном аресте, со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии "Спутник-Абхазия".

По информации пресс-службы ведомства, в 2017 году, когда Сбербанком в Абхазии руководил Бганба, со счетов банка было похищено около 730 миллионов рублей. В ноябре 2017 года Национальный банк республики решил ввести в банке временную администрацию, полномочия Бганба с 13 ноября были ограничены, а 13 декабря прекращены.

В отношении Бганба возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, он обвиняется в том, что заключил от имени кредитной организации договор о предоставлении кредита, невыгодного для банка, в сумме один миллион 959 тысяч долларов. В результате убытки Сбербанка достигли 500 миллионов рублей, утверждает ведомство.

Тимур Бганба, по информации JAMnews, возглавлял Сбербанк Абхазии с момента его основания в 1996 году.

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Абхазии 27 марта 2018 года отказался удовлетворить жалобу на решение районного суда, который счел законным требование бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии взыскать более 200 миллионов рублей с бывшего премьер-министра Беслана Бутбы по договору займа.