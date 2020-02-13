Жители Нальчика обвинили коммунальщиков в болезнях из-за отключений тепла

13 февраля 2020, 23:09

Нальчане вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за частных аварий на теплосетях, поэтому дети и взрослые постоянно простужаются, сообщили пользователи Instagram. Они предложили теплоснабжающей организации возместить им затраты за лечение и сделать перерасчет за отопление.

Как писал "Кавказский узел", 9-10 февраля в центре Нальчика из-за аварии было отключено отопление в 24 многоэтажных домах, детском саду, трех школах, церкви и мечети. Местные жители отметили, что остались без тепла, когда температура на улице упала до -11 градусов, и это уже 11 отключение с начала отопительного сезона. 13 февраля МЧС сообщило, из-за утечки на трубопроводе в Нальчике без отопления остались жители 27 домов и школа.

Сообщение об очередных ремонтных работах на теплосетях вызвали негодование пользователей Instagram. Под сообщением об аварии в официальной группе МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания", насчитывавшей 2 175 подписчиков, пользователи оставили 36 комментариев и 31 раз поставили отметку "нравится".

"Да сколько можно в холодильнике людей мучать? Всю зиму болеем. Особенно малыши!" - написала makaevmarina. Она также посетовала на некачественный ремонт, из-за которого трубы приходится постоянно чинить, и потребовала не начислять абонентам плату за тепло.

"У многих жильцов в доме маленькие дети, которые постоянно болеют по вашей вине! Мы все прекрасно понимаем, что у вас аварийные ситуации, которые необходимо устранять, но неужели нельзя это все сделать не в отопительный сезон!" - возмутился пользователь dr.lektor07.

"У нас вся семья болеет из-за ваших отключений. Вы мне и моим детям будете оплачивать лечение?!" - подтвердила oksana_thakahova.

"Если за зиму посчитать, сколько нормальное было отопление, плюс моральный и стопроцентный физический вред, то получается, что ещё должны людям", - согласилась с ней olgadayrova.

Жители пожаловались, что несмотря на длительные профилактические отключения горячей воды летом, сети так и не было приведены в порядок.

"Летом вместо положенных двух недель профилактики отключают горячую воду минимум на три недели, а то и больше! Почему летом не приводят в порядок трубы, котельные?" - возмутилась izolda161602.

Жители микрорайона за неделю провели без отопления четыре дня, напомнил bek1592.

Пользователи соцсети также указали, что отключения выпали на то время, когда на улице мороз. "Невозможно находится в квартире. На улице минусовая температура, а не плюсовая", - пожаловался пользователь uuuuujkkbvvyik.

"Люди платят за тепло в доме, которого нет", - констатировал madina323864.

"Если бы чиновники, от которых зависит вопрос, обращали внимание [...] на то, что в наших домах мерзнут и дети тоже, они бы сумели найти выход из положения", - написал 10 февраля автор блога на "Кавказском узле" "Женский взгляд из Нальчика".

Комментариев от Нальчикской теплоснабжающей компании по поводу заявлений пользователе соцсети не поступало.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", вечром 14 февраля в Нальчике будет около нуля градусов, облачно, ветер 5 метров в секунду. Днем 14 февраля потеплеет до +2 градусов, будет ясно, ветер останется прежним. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.